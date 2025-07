Tante Theodora: Güllshit Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 717 keer bekeken • bewaren

Ze willen allemaal de erfenis van Fortuyn.

Daar is ze weer: Tante Theodora. Half aangevreten door de tijd, maar nog steeds scherp als roest. Als een gothicmeisje op leeftijd, met een litteken waar ooit een papa-complex zat. Peuk erbij, blikje open. Koelen? Rot op, joh! Ik hield ’m gewoon tegen het ijskoude lijkenhart van Ome Geert. Dat is veel klimaatvriendelijker dan zo’n hippe vrieskist.

Dus. Wat voor rotzooi komt er nu weer uit m’n etterende kop? Nou, Lale Gül, schat. Jij weer. Jij met je treurige NRC-trauma. Jij met je hoofddoekverleden, jouw Güllshit en je talkshowtranen. Iedereen is tegen je, hè Lale? De NRC, de PVV, de bakker op de hoek. Alleen jij staat nog rechtop — als een feministisch windvaantje dat halverwege is vastgezogen in de modder van mediageil Nederland.

Toch wel luguber om die kale er weer met de haren bij te slepen, omdat jouw geliefde Talkshowtje Nieuws van de Dag een keer kritiek kreeg. Ja, Pim. “Dit is precies waarom Fortuyn is vermoord,” riep je weer als mantra. Je weet namelijk dondersgoed, dat die veel te oude verlepte mannen die op jou geilen helemaal niet willen nadenken, maar gewoon hun ideeën bevestigd willen hebben. Denken doet namelijk pijn, en jij neemt die pijn voor ze weg.

Ze willen allemaal de erfenis van Fortuyn — en Fortuyn, die raakte ook al in de war van Turken en Marokkanen. Hij wist niet of hij ze moest integreren, uitzetten of neuken. En dat is het fijne aan doden, Lale: je kunt er alles op projecteren. Ze praten toch niet terug, tenzij er een halvegare fotografe er een kunstzinnig archetype van maakt.

Misschien moeten we het gewoon doen, Lale. Maak het een template. Je weet wel, zo’n TikTok-geluid dat je overal onder plakt:

“Gaybrapaden zijn symboolpolitiek.”

→ “Dit is waarom Els Borst is neergestoken.”

“Zwarte Piet is traditie.”

→ “Dit is waarom Els Borst is neergestoken.”

“GL/PvdA is overgenomen door extremisten.”

→ “Dit is waarom Els Borst is neergestoken.”

Borstwin klinkt sowieso veel leuker dan Pimwin, laten we eerlijk zijn. Borsten winnen altijd. Je hoeft niet eens een cis hetero witte man te zijn om dit te erkennen. Jij, Lale? Het niet goed kunnen doen? Terwijl je iedere kamer binnenkomt met het licht achter je als een martelares? Nee hoor. Je doet het prima.

En dat NRC? Dat heeft je nog geprobeerd je te redden, hoor. Tenminste, columnist Jonasz Dekkers wel. Die schreef een stukje over de smerige pulp die zich De Oranjezomer noemt. Je zat daar weer eens te knikken als de spindoctor van dienst om de halvegare AI-propaganda van Geert Wilders goed te praten. Een video waarin moslims Nederland zogenaamd overnemen: boerka’s, ‘verboden voor homo’s’-borden, Pakistaanse vlag in de Tweede Kamer. Alsof Goebbels himself het script heeft gedicteerd.

En wat zegt Raymond Mens erbij? „Dit zijn gewoon beelden van vanmiddag uit Den Haag.” Hahaha, lachen joh! En dan zogenaamd genuanceerd brommen: “We zijn een westerse samenleving… we willen dat graag zo houden.” Ja hoor. En dan komt Lale Gül, die de homo-onvriendelijkheid van moslims mag aanstippen, zodat Jan Slagter zich weer veilig voelt op z’n camping.

Dekkers noemde het wat het is: nazipropaganda in SBS6-verpakking. Geen satire, geen debat. Gewoon het normaliseren van ontmenselijking, ingeleid door een jolige Thomas van Groningen met schuim op z’n lippen van geil patriottisme. En jij zat erbij, Lale. Je zat erbij en je zei niks. Of jawel: je zei precies wat ze wilden horen.

Om jouw grote kale leider te citeren: “Ga toch eens koken, mens!” Maar je kookt al, Lale — en serveert ons gebakken lucht als ideologisch snoepgoed. Je bent het excuus van rechts om te doen alsof het ergens over gaat. Ik kan jouw reactie al raden: “Dit is waarom Fortuyn is vermoord.” Nee Lale, dit is waarom jij met al jouw Güllshit straks vergeten bent.

En Tante Theodora? Die hangt inmiddels ondersteboven in de vrieskist van Faber. Peuk uit, blik leeg, hart nog kloppend. Als je goed luistert, hoor je het bonzen. Niet uit een compassie om je te redden, Lale. Maar om je te herinneren dat zelfs lijken meer ruggengraat hebben dan jij.