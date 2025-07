Tante Theodora: bekentenissen van een zombie met een geweten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 259 keer bekeken • bewaren

Godnondeju, ik draai zo hard in m’n graf dat je er de hele Randstad mee kunt verlichten. Had ik geweten dat het zo zou eindigen, dan had ik m’n as liever laten uitstrooien over de Gazastrook – al was het maar om daar als mest te dienen, in plaats van compost voor de krokodillentranen van jullie moraalridders.

Wat bekokstoven die erfgenamen van me nou weer? Ik zou brullen: “Krijg de tietenpest!” – maar verrek, die heb ik zelf inmiddels ook.

Woke heeft gewonnen, jongens. Ik was zo’n miserabel wrak van een man dat de maden collectief besloten dat ik beter in transitie kon: afgeknaagd, gecomposteerd en teruggegeven aan de aarde, zodat er misschien nog iets wél nuttigs uit groeit – al is het maar een zielig madeliefje waar een straathond overheen pist.

Maar laat ik nu eindelijk aan mijn column beginnen. Rechts Nederland, luister goed: jullie, die ooit zonder blikken of blozen met mij omgingen – een veroordeelde antisemiet, een opgeblazen provocateur – staan nu opeens te kwaken over fatsoen en jullie heilige missie om Joden te beschermen? Laat me niet lachen. Jullie prezen mijn “vrijheidsdrang” toen ik op moslims en Joden kon kotsen, maar zodra Frans Timmermans één keer “wapenembargo” zegt, krijsen jullie over antisemitisme en fatsoen alsof de wereld vergaat.

Zelfs met de maden in mijn oogkassen zie ik jullie daar zitten, columnisten en twitterende randdebielen – Flauwe Gül, Vreemde Eend, Hoog Verheven Hoogland, Professor Krachtig Gezeik, Woordkabouter Holman, Evangelist Ephimenco, Narcisicaa Marbe en Frau Aylin Billig – als circuszeeleeuwtjes te klappen voor volkerenmoord. Jullie verdedigen een regering die alleen nog kan masturberen op livestreams van platgebombardeerde steden en dan met droge ogen durft te beweren dat jullie voor vrijheid en mensenrechten staan.

En wat krijg ik? Rechts tuig dat op X brult dat ik me om zou draaien in m’n graf vanwege al dat woke-gedoe. Gefeliciteerd, sukkels: ik draai sneller dan de draaimolen op de kermis in Urk. Niet omdat er een regenboogvlag bij de HEMA wappert – daar kon ik destijds nog om lachen – maar omdat jullie, zelfverklaarde hoeders van “de Joods-christelijke beschaving”, de schaduw van Auschwitz hebben verkocht als blauwdruk voor muren, raketten en fosforbommen.

En ja, ik weet hoe het gaat: nu komt die huichelende grachtengordelkliek van Rood Vooruit weer met hun mantra: “Maar Theo, jij was toch tegen de islam? Jij zou nu aan de kant van Wilders staan, bij de zionisten.” Niet deadnamen, linkiewinkies! Het is Tante Theodora nu. En trouwens: ik was een veroordeeld antisemiet, weet je nog? Maar als zelfs letterlijke nazi’s tegenwoordig Israël steunen vanwege hun etnostaatwetten, kijk ik nergens meer van op.

Jullie van Rood Vooruit waren toen al de brave huismeesters van het linkse morele leegverhuur, die de jeugd die nog moraal wil herstellen de les lazen. En nu herschrijven jullie de geschiedenis alsof ik in jullie vrome kerkbankje pas. Flikker op.

Het is bijna aandoenlijk hoe makkelijk jullie de lessen van je eigen geschiedenis hebben doorgekrast. De trauma’s van Auschwitz gerecycled tot een handleiding voor muren, kampen en fosforbommen. En ondertussen cancellen jullie iedereen die het lef heeft Palestijnen nog als mensen te zien door ze weg te zetten als “antisemiet,” terwijl jullie ook ondertussen schaamteloos de erfenis van een veroordeelde antisemiet misbruiken. De ironie zou je moeten verpletteren, maar daarvoor moet je natuurlijk nog een geweten hebben.

Wie nu met droge ogen zit te klappen voor het afslachten van kinderen, verdient niet eens een graf om in rond te tollen. Jullie zijn geen verzetshelden, geen cultuurstrijders, geen hoeders van vrijheid. Jullie zijn laffe kantoorklerken van de macht, en ik hoop dat de geschiedenis jullie net zo hard zal veroordelen voor de ontmenselijking van Palestijnen. Ja, woke heeft gewonnen – en ik hoop dat het jullie schijnheilige botten één voor één verpulvert, tot er niets overblijft dan compost voor de revolutie. Dan kan ik eindelijk verder gaan met mijn droomloze slaap.