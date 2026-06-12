Tante Theodora: Adolfjes Alfawolfjes op training bij Forum voor Domesticatie Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 575 keer bekeken • Bewaren

Kennen jullie de grap over die fascistische fopintellectueel met staatssubsidie en een persoonlijkheidscultus, die christenen een Nietzscheaanse slavenmoraal verweet? Nee? Echt niet? Snel, stap in, Adolfjes Alfawolfjes. Doe de gordels vast. Jullie lieftallige Tante is de chauffeur van deze Germaanse griezelbus. Allemachies, de boreale botten bonken de bagagebak uit. De thee komt straks, puppies. Eerst even scherp de bocht om, kijken of dat warrige wokespook van het dak flikkert.

Als jullie netjes poot geven, mogen jullie straks eventjes los van die slipketting. Mijn leerschool afschrijven als domesticering is gewoon een vals frame van het partijkartel. Ze zetten alles op alles om te voorkomen dat jullie discipline kweken.

Eerst gaan jullie even goed zweten; daarna een lekker theetje als beloning. Oh nee, wacht! Zo ging dat masculiene mantra niet: water is voor kikkers. Thee is voor beta’s, stoners en flikkers. Blijven opletten: anders veranderen jullie in laffe, theedrinkende linkiewinkies uit Teringtubbieland!

Nu jullie dit vernederingsritueel hebben doorstaan — eh, ‘deze enorme weerbaarheid hebben gekweekt’ — kan Tante de waarheid als kokendhete thee door het Herrenhaus smijten. We kunnen er vrij kort over zijn: PowNed heeft met haar nieuwe documentaire over Forum voor Democratie niet opeens een verborgen crypte onder het partijkantoor blootgelegd. Die prinsenvlag-putlucht trok allang van onder de partijdeur naar het Binnenhof, waarna Ongehoord Nederland haar via de publieke omroep keurig vernevelde als Eau de Toilette voor uw wc-brilwitte boreale bakkes.

Ja, PowNed mocht veel kritischer kijken naar die rammelende rechtse rookmelder. Die ging pas gillen bij antisemitisme, terwijl al het andere racisme als koolstofmonoxide door het Herrenhaus hing. Dat de omroep die jochies vervolgens geen moment liet nadenken over waarom het pas echt spannend werd toen hun oude nazi-vriendjes óók Joden bleken te haten, verdient extra theewater.

Enfin: laten we het hebben over de alfawolf-hoax, het community-aspect en waarom het hele Herrenhaus bewust is ingericht als een kennel voor knullen die gehoorzaamheid verwarren met gemeenschap en mannelijkheid. Want ook bij de alfawolf begon de misvatting met een hok dat zichzelf voor wildernis uitgaf.

De beroemde alfawolf werd niet ontdekt op een ijle, kille bergtop, waar de wind door zijn vacht waaide en een rood-wit-blauwe zonsopkomst zijn mannelijke gehuil verguldde. Het alfabeeld ontstond uit observaties van wolven in gevangenschap: beesten zonder natuurlijke familiecontext. Dave Mech hielp dat alfawolfbeeld de wereld in, maar moest later — na onderzoek naar wolven in het wild — dat broodje aap, eh, wolf zelf weer ontmantelen. Oeps!

In het wild bleek de roedel helemaal geen agressieve, boreale knokkelder te zijn waar lompe kooigevechten bepalen wie de baas is. Mech zag vooral wolvenfamilies. Vader wolf, moeder wolf, kind wolf, puberwolf die nog net iets te lang thuis blijft hangen — kortom: geen schaap in wolvenkleren met een persoonlijkheidscultus, dat bij volle maan over de rooie gaat en zijn poot op de nek van de rest van de roedel zet.

De alfawolfmythe heeft — geheel per ongeluk — de perfecte metafoor geleverd voor het Forum-sprookje. De truc is simpel: haal jonge mannen uit hun gewone sociale verband. Geef ze een vijandbeeld en een leider. Vervolgens noem je hun emotionele afhankelijkheid ‘ontwaken’.

Zolang Thierry het heimelijke herrenvolk van de JFVD wijs kan maken dat gehoorzaamheid gewoon weerbaarheid, discipline en broederschap heet, voelt de verstikkende slipketting om de hals als een ridderorde. Zolang je in de pas loopt, voel je de verstikking ook helemaal niet.



Toch geestig dat uitgerekend een man die jonge jochies leert omrollen voor het Vaderland, christenen ooit een slavenmoraal verweet. Dat kuddegedrag was nu juist waar Nietzsche filosofische aarsjeuk van kreeg.

Maar goed, fascisten zijn niet origineel; zelfs niet als ze jatten. Ook Nietzsche hebben ze al vaker behandeld als een verkleedkist voor fopintellectuelen met machtshonger. Ze lezen Nietzsche zoals plunderaars door een Herrenhaus trekken: ze rukken eerst van de muur wat bruikbaar lijkt, onteren de rest van de inboedel en noemen die ravage vervolgens beschaving.

Daarom kunnen fascisten nooit Übermenschen worden. Wie zich laat africhten door een fascistische fopintellectueel, overstijgt zichzelf niet. Die leert alleen aristocratischer kwispelen. Wie zijn vrijheid alleen voelt zolang hij in de pas loopt, heeft de slavenmoraal nooit overwonnen. Hij heeft alleen een nieuwe baas gevonden, die de kennel vrijheid noemt.