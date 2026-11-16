Tante Theodora en de boterzure stank van VVD-'lobby' Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 105 keer bekeken • Bewaren

Lieftallige, goudeerlijke Gerritjes van het goede leven,

Theodora vraagt zich af waar die vieze, boterzure stinklucht uit Den Haag vandaan komt. Welke activist dacht grappig te zijn? Oh, verhip! Het waren de lobbyisten van het bedrijfsleven: de VVD!

Want wat ruikt daar toch? Het is de geur van honderd miljoen euro voor bedrijfsbusjes, uitgestald op de toonbank. De VVD wilde de democratie met wat flappen een handje helpen. Honderd miljoen, goudeerlijke Gerritjes van DENK. Voor busjes. En hoewel Denk conservatiever opereert dan Tante lief is, was Azarkan ook iemand die zijn nek uitstak bij het openbaren van de toeslagenaffaire. DENK zei dus nee.

De VVD was natuurlijk woest. Ze zijn — hoogstwaarschijnlijk — zelf een partij die haar principes verhuurt voor donaties. Twee ton via drie persoonlijke donaties uit de top van Otto Workforce? Heel toevallig mocht tijdens het SBS6-verkiezingsdebat de toenmalige CEO van Otto Workforce, Frank van Gool zelf, aanschuiven als deskundige in verband met arbeidsmigratie. Otto Workforce verdient zijn geld met arbeidsbemiddeling voor arbeidsmigranten. Van Gool had dus een rechtstreeks zakelijk belang bij het onderwerp waarover hij mocht meepraten.

Een fondsenwervingsdiner van vastgoedbobo Cor van Zadelhoff dat ruim een miljoen euro voor de VVD-partijkas opleverde? ‘Toevallig’ komen er soepelere huurregels. Goh, waarom zou dat lobbyregister al jaren worden tegengehouden door de VVD? Het is vast allemaal toeval, ondanks dat de signalen er niet best uitzien.

Natuurlijk is het volkomen logisch dat ondernemers hun belangen onder de aandacht brengen. Dat geldt net zo goed voor huurders, vakbonden, maatschappelijke organisaties en andere groepen die iets van de politiek gedaan willen krijgen. Alleen hebben die andere groepen doorgaans geen zak met geld om op tafel te smijten wanneer ze iets van de politiek gedaan willen krijgen.

Naast het feit dat minister Heinen dus de oppositie probeerde om te kopen, werden er ook debatten gesabotteerd. Maar goudeerlijke Gerritjes, dit moeten jullie niet als antidemocratisch zien. Minister Heinen probeerde de democratie gewoon een handje te helpen. Net zoals de HaringPAC van Sijthoff ons in de juiste richting moest sturen voor ‘stabiliteit’.

De democratie is een prachtig principe, zolang je maar stil bent en met een rood potlood het bolletje roodkleurt. Kijk, verkiezingen zijn net een enquête. Je mag je mening geven, maar verwacht niet dat we er ook iets mee doen. Als je de straat opgaat om te zorgen dat wij onze beloftes nakomen, polariseer je wel erg veel.

Ik ben trouwens benieuwd hoe Hans Wijers naar dit hele tafereel zit te kijken. Die werd vorig jaar als informateur uiteindelijk het politieke slachtoffer van een rel rond zijn privéberichten. Omkoping door de minister van Financiën is nog tot daaraan toe, maar Dilan Yeşilgöz een feeks noemen is de druppel. Ook sprak Wijers zich onder meer uit voor betrokkenheid van — toen nog — GroenLinks-PvdA (nu PRO) bij de formatie.

De ‘volksvertegenwoordigers’ die een kabinet dreigen op te blazen om te voorkomen dat miljonairs tweehonderd euro per jaar extra betalen, hebben zelf een twijfelachtig verleden als het om ‘lobby’ gaat. Alleen in landen ver hier vandaan noemen we dat corruptie. Wij — nette Nederlanders — doen aan ‘lobby’. Welk volk nou vertegenwoordigd wordt, weet eigenlijk niemand.

Dus, lieftallige, goudeerlijke Gerritjes van het goede leven: als jullie de volgende keer die boterzure stinklucht ruiken in Den Haag, weet dan waar die vandaan komt. Het is de VVD. Het is de vraag of je principes te koop kunt zetten die je niet eens bezit. Er gaat in ieder geval geen cent naar hun geweten. Als dit kabinet echter nu nog zou blijven zitten, kunnen we ook iets zeggen over het geweten van D66 en CDA. Wat we dan kunnen zeggen, gaat niet heel veel goeds zijn.

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