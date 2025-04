De markt beslist: hoe geld in de politiek de democratie uitholt Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 170 keer bekeken • bewaren

Zo tekent zich een onmiskenbaar patroon af: grote donaties aan de VVD, gevolgd door beleid dat opvallend perfect aansluit bij de belangen van de gevers.

Vanaf 2026 schrapt het kabinet goedkope sport- en cultuurfaciliteiten voor studenten om marktverstoring te voorkomen; universiteiten en oppositie waarschuwen voor verlies van voorzieningen en sociale schade. Heel toevallig tijdens de campagne in 2023 maakte de Basic Fit-baas René Moos een donatie van een ton over aan VVD. Opeens borrelt de vraag op waarom Dilan Yesilgöz haar rug wilde verkloten door te squatten op hakken in een van de campagnefilmpjes.

Deze incidenten staan niet op zichzelf: ze illustreren een breder patroon waarin economische macht systematisch politieke macht koopt. De Nederlandse democratie wordt sluipenderwijs uitgehold, terwijl de façade van transparantie zorgvuldig wordt opgehouden.

De maatregel past naadloos in het bredere beleid van de rechtse coalitie (VVD, PVV, NSC, BBB), die zich ten doel heeft gesteld om "overheidsbemoeienis" terug te dringen en "ruimte voor de markt" te creëren — een eufemisme voor het wegsnijden van publieke voorzieningen ten gunste van commerciële aanbieders. Dat deze ingreep pas in 2026 van kracht wordt, laat zien dat het geen spontane ingreep is, maar een bewuste beleidskeuze.

Ook Frank van Gool, oprichter van Otto Workforce, doneerde samen met zijn medebestuurders in totaal 200.000 euro aan de VVD. Kort daarna mocht hij tijdens het SBS6-verkiezingsdebat als 'onafhankelijke expert' een vraag stellen over arbeidsmigratie — een dossier waarin zijn bedrijf financieel direct belang heeft. De verontwaardiging over deze flagrante belangenverstrengeling werd door Van Gool weggewuifd als "klinkklare onzin"; de donaties, beweerde hij, waren immers "privé". Alsof geld, eenmaal overgemaakt, plots zijn politieke geur verliest.

Ondertussen sijpelt de invloed van zulke geldstromen door in elke fase van de politieke besluitvorming: niet alleen achter de schermen, maar ook openlijk in verkiezingscampagnes. Sponsoring van events, onzichtbare advertentiebudgetten en betaalde mediacontent sturen de publieke opinie, terwijl kiezers in het ongewisse blijven over wie er werkelijk aan de touwtjes trekt.

Formeel moet sinds 2025 elke partij in Nederland donaties boven de 10.000 euro openbaar maken, dankzij een nieuwe wetgeving die onder druk van Europese verdragen is aangenomen. Maar die transparantie is grotendeels illusoir: via stichtingen, BV’s en anonieme tussenpersonen kunnen grote bedragen alsnog buiten beeld blijven. Bovendien zijn er geen limieten aan de hoogte van de donaties — het blijft toegestaan dat bedrijven en superrijken linksom of rechtsom zorgen dat hun belangen worden gediend, zolang ze maar de bedragen netjes melden. De regelgeving is dus een papieren schild dat de façade van integriteit ophoudt, zonder de praktijk wezenlijk te veranderen.

Daarnaast organiseerde vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff een exclusief fondsenwervingsdiner voor de VVD. Op één avond stroomde meer dan een miljoen euro binnen, afkomstig van ruim zeventig ondernemers. Volgens Van Zadelhoff ging het natuurlijk niet om het kopen van invloed — slechts om "wederzijds begrip" tussen kapitaal en politiek. Een verhaaltje zo transparant als een mistbank in de polder. Het is vast toeval dat de wet betaalbare huur versoepeld gaat worden.

De vastgoedsector is trouwens niet de enige sector die baat heeft bij vriendjespolitiek. Ook de fossiele industrie, vertegenwoordigd door organisaties als VNO-NCW en lobbygroepen voor olie- en gasbelangen, profiteert structureel van gunstig beleid. Terwijl Nederland zich op papier committeert aan klimaatdoelen, blijven belastingvoordelen voor vervuilende bedrijven in stand, mede dankzij intensieve lobby en donaties achter de schermen.

Wat op het spel staat, is niet slechts een kwestie van beleid, maar de fundamentele legitimiteit van onze democratie. Als het beleid stelselmatig de belangen van kapitaalkrachtige donateurs volgt, in hoeverre ben je nog een volksvertegenwoordiger?

De schimmigheid rond Cor van Zadelhoff en de VVD laat zich samenvatten in een wrange tijdlijn, die Follow the Money in 2021 publiceerde. In 2017 betaalt Zadelhoff paginagrote VVD-advertenties in De Telegraaf, onzichtbaar voor de officiële registers. Vanaf 2018 stelt hij jaarlijks zijn Koetshuis gratis beschikbaar voor fondsenwervingsdiners, ter waarde van tienduizenden euro’s—opnieuw zonder melding, ondanks wettelijke plicht. Daarnaast was hij dus in 2023 ook weer betrokken met dat fondsenwervingsdiner.

Zo tekent zich een onmiskenbaar patroon af: grote donaties aan de VVD, gevolgd door beleid dat opvallend perfect aansluit bij de belangen van de gevers. Otto Workforce profiteert van flexibele arbeidsmigratieregels en minimale eisen rond huisvesting. Basic-Fit ziet concurrentie van goedkope sportvoorzieningen verdwijnen. Vastgoedlobbyisten mogen de prijzen in de vrije huursector verder opdrijven zonder lastige overheidsinmenging.

De maatschappelijke schade is aanzienlijk. Studenten en jonge werkenden moeten straks fors hogere bedragen betalen voor sport en cultuur. Arbeidsmigranten blijven kwetsbaar voor uitbuiting en erbarmelijke huisvesting. Huurders zien hun woonlasten opnieuw exploderen, terwijl koopkracht krimpt en de toegang tot betaalbaar wonen verder afbrokkelt. De kosten worden dus collectief gedragen, terwijl de baten in de zakken van enkelen verdwijnen.

In het verleden werkte diezelfde VVD structureel pogingen tot meer politieke transparantie tegen. In november 2021 stemde de partij samen met Groep Van Haga tegen een motie van Laurens Dassen om lobby-activiteiten beter inzichtelijk te maken. In maart 2022 volgden kamervragen van Pieter Omtzigt en Dassen over het uitblijven van maatregelen — vragen waarop het kabinet uiteindelijk weigerde serieus te antwoorden. In mei 2023 besloot minister Hanke Bruins Slot (CDA) geen verplicht lobbyregister in te voeren. In plaats daarvan beloofde ze plechtig om "bestaande instrumenten", zoals openbare agenda’s van bewindslieden, te verbeteren.

Nederland kreeg inmiddels stevige tikken op de vingers van de Raad van Europa. In het GRECO-rapport van 2023 werd vastgesteld dat Nederland ernstige steken laat vallen in corruptiebestrijding: onvoldoende toezicht op partijfinanciering, geen verplichte registratie van lobbycontacten, lakse draaideurregels voor politici die moeiteloos overstappen naar lobbybanen.

Een belofte die allang failliet was: uit onderzoek van Leidse wetenschappers bleek glashelder dat die agenda’s ronduit gebrekkig worden bijgehouden. Belangrijke afspraken met lobbyisten verdwijnen simpelweg uit het zicht. Toch herhaalde de kersverse NSC-minister Judith Uitermark hetzelfde toneelstukje: op basis van eigen advies pleitten experts opnieuw voor een transparantieregister, en opnieuw werd het advies met één pennenstreek terzijde geschoven. Transparantie? Onhandig voor wie liever deals sluit in de schemering.

Zo resteert slechts een kale schil van democratie: een toneelstuk waarin verkiezingen worden gehouden, maar waarin het werkelijke bestuur zich voltrekt tussen donateurs, lobbyisten en politici die hun publieke plicht allang hebben ingeruild voor private gunsten. Wat rest is een democratie waarin niet de kiezer, maar de donateur regeert — een bestuurscultuur die haar eigen verrotting verkoopt als transparantie en haar verraad aan het algemeen belang als hervormingsdrift.

