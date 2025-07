Tante Theodora: Bimbozombie zoekt kapper, vindt nog meer Güllshit Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 664 keer bekeken • bewaren

Heeft iemand het 06’tje van Lale Gül? Rustig maar, fatsoensrakkers. Tante Theodora zoekt alleen een kapper. Ik ben geen officier van justitie in joggingbroek. Ik doxx niet — ik ben ongedocumenteerd burgerzombie, geen digitale rechtbank. Hooguit tante Theodora met een schaar en een deadline. Ik wilde het Dilan vragen, maar ja — die is tegenwoordig te druk met het knippen in bijstandsmoeders. Aangezien ik reactie krijg op mijn vorige stukkie over

Güllshit, dacht ik: ‘misschien is dit wel hoe we verbinden, in plaats van verdelen.’

Luchtigheid, weet je nog? Dat waar iedereen zo hysterisch om schreeuwt tot iemand echt iets luchtigs zegt. Polarisatie zou zogenaamd het allerergste zijn in de maatschappij, dus laten we het eens luchtig houden.’ Wat? Als trotse bimbozombie in opleiding mag ik toch wel een fatsoenlijke kapper? Je denkt toch niet dat Gal Gadot uit zichzelf ooit lesbisch wordt?

Lale, meid! Rustig aan, niemand wil jou cancelen — dat doe je al prima zelf, met je oproep om BNN/VARA te boycotten omdat Tante Theodora daar schrijft. Als ik nog ballen bezat, had ik ze uit mijn broek gelachen. Alsof jouw fans überhaupt lid zijn van die omroep. En natuurlijk — daar komt-ie weer — de bedreigingen. We kennen het refrein inmiddels uit ons hoofd. Je wordt bedreigd, je bent dapper, dus kritiek mag niet meer. Jij mag roepen dat de SP op de communistische tour is en GL/PvdA radicaliseert, maar oh wee als iemand jou een spiegel voor zet. Maar vertel me eens: wat hadden die bedreigingen in godsnaam te maken met wat ik over je schreef?

Je bewijst mijn punt tot op de komma: iemand prikt in je gedrag, en jij haalt meteen het slachtoffermateriaal van stal. Lekker makkelijk. Zo houd je elke discussie dood, en jezelf heilig. Je bent boos, jawel. Omdat ik zei wat iedereen denkt: jij neemt zogenaamd afstand van het Goebbelsfilmpje van Geert, maar dan wel op de klassieke “ik ben geen racist, maar…”-manier. En dát, Lale, is precies het soort huichelachtige deugdelijkheid waar ik jarenlang de linkse kerk voor in de fik zette. Want niets stinkt harder dan schijnheilige nuance met camera-aandacht. Zoals ik al zei: “Je bent het excuus van rechts om te doen alsof het ergens over gaat.”

Jij hebt je verleden netjes weggezet, wat bewonderenswaardig is — maar de camera lust geen nuance, die wil drama. Dus zodra iemand roept: “Hé, dit klopt niet,” begin jij over bedreigingen. Vervelend, maar geen vrijbrief. Ook jij bent niet onschendbaar. Je weet hoe het werkt: meedoen mag, zolang je meeloopt. Een tip: steek je hoofd niet boven het maaiveld. Hier steken ze geen mes in je rug, maar komt de hele besteklade jou tegemoet. Vraag maar aan Soumaya Sahla. Niet janken straks — ik heb je gewaarschuwd.

Dus Lale, ik zoek nog even verder naar een andere kapper — misschien eentje die ook morele rookgordijnen kan uitdunnen. Hoewel ik nog niet zo lang Tante Theodora ben, komt het wel goed met mijn kapperszoektocht. Niet alles is een haatcampagne. Soms is het gewoon iemand die zegt: “Hé, dat was nogal leeg, wat je daar zei.” En weet je — dat mag. Dus kap met die morele rookmachine. Je hoeft niks te annuleren, behalve misschien die houding waarin je altijd wint.

Door het schrijven van deze column heeft deze bimbozombie in spé honger gekregen. Misschien komt het hongergevoel wel door een overgebleven lintworm uit het graf zelf. Hoe dan ook, laat ik maar kijken waar ik een soepje kan bietsen — niks bijzonders, gewoon tomaat. Ik ben tenslotte technisch dood, moreel uitgeprocedeerd en maatschappelijk opgebrand. Vraag David van Weel even of dat mag. Gratis celstraf — eindelijk een oplossing voor de wooncrisis die zelfs deze Tweede Kamer nog begrijpt.