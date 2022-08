Tachtigduizend toeristen opgesloten op 'Chinees Hawaii' na tweehonderd Covid-besmettingen

Ruim 80.000 toeristen zijn door de Chinese overheid in verplichte quarantaine geplaatst in de populaire vakantiebestemming Sanya, ook wel het Chinese Hawaii genoemd. Zaterdag werden in het gebied 263 personen positief getest op het coronavirus. Reden voor de overheid om direct het zogenoemde zero Covid-protocol in werking te laten treden, waarbij het hele gebied en alle personen daarbinnen achter slot en grendel gaan.