Inwoners Shanghai met geweld afgevoerd door mannen in witte pakken

Inwoners van Shanghai worden met geweld uit hun huizen gehaald door politieagenten in beschermende kleding, zogeheten hazmat suits. Dat is te zien op videobeelden die op het Chinese sociale netwerk Weibo zijn gedeeld. De bewoners worden afgevoerd naar quarantainelocaties elders in de stad. In een poging een coronauitbraak in te dammen, neemt de Chinese overheid draconische maatregelen die tot steeds meer protest onder de bevolking leiden.

In megastad Shanghai, 25 miljoen inwoners en het belangrijkste financiële centrum van het land, maakt momenteel de grootste coronauitbraak mee sinds ruim twee jaar geleden de eerste besmettingen werden vastgesteld in Wuhan. De Chinese overheid liet er geen gras over groeien en deed direct de hele stad op slot: sinds eind maart mogen de inwoners om geen enkele reden naar buiten, ook niet om boodschappen te doen. Een deel van de inwoners zit inmiddels zonder voedsel. Wie besmet is, of degenen bij wie er een vermoeden van een besmetting bestaat, worden zonder pardon afgevoerd naar quarantainelocaties.

Hoe dat laatste in zijn werk gaat, is nu te zien op de videobeelden die – tegen het zere been van de controlerende overheid – op sociale media zijn beland. Te zien is hoe een grote politiemacht in witte pakken op de been is gebracht om mensen met harde hand af te voeren. Op de achtergrond is geschreeuw te horen van omstanders die de agenten smeken de mensen met rust te laten. Ook is te zien hoe een aantal mensen op de grond knielt en de armen omhoog werpt en vraagt alsjeblieft niet meegenomen te worden.