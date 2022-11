‘Sylvana Simons geïrriteerd? Dit was hoe Van Nieuwkerk op een goeie ochtend de redactie binnenliep’

Sylvana Simons heeft er in het verleden vaak genoeg voor gewaarschuwd als ze tijdens Kamerdebatten weer eens voor de voeten kreeg geworpen dat ze ‘boos’ was: wacht maar tot ik een keer echt geïrriteerd ben. Deze week was het zover, toen ze vragen stelde over de burgermilities in Staphorst die ongehinderd demonstranten konden belagen en bekogelen.

Druktemaker Pieter Derks vraagt zich af: “Is dit alles, Sylvana? Ja, er is wat irritatie te horen, maar kom op! Dit is hoe Matthijs van Nieuwkerk op een goeie ochtend de redactie binnenliep. Dit is hoe de politie in Qatar tegen je praat als je geen regenboogkleding draagt. Dit is hoe Donald Trump klinkt als hij aardig probeert te zijn tegen een vrouw. Dit is gewoon een politiek argument met wat vuur aan de minister voorleggen. Ik kan me niet voorstellen dat in een land met een directe en open debatcultuur als het onze een minister hier echt van onder de indruk zal zijn. Zeker niet een minister als Dilan Yeşilgöz die altijd zo tegen woke en slachtofferschap tekeergaat.”