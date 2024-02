Supermarktvoedsel op 32 verschillende manieren in verband gebracht met gezondheidsschade Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Phillip Pessar

Ultrabewerkt fabrieksvoedsel, zoals dat onder meer in supermarkten wordt verkocht als voedingsmiddel, blijkt nog veel schadelijker voor gezondheid dan gedacht. De gevolgen zijn niet misselijk. Wie regelmatig dergelijke fabrieksproducten consumeert loopt meer kans op hartziektes, kanker, diabetes type II, een slechte geestelijke gezondheid en als klap op de vuurpijl: een vroegtijdige dood.

UPF (Ultra Processed Food), zoals de Engelse afkorting luidt voor dit soort eten, wordt steeds meer geconsumeerd. In de VS en het VK bestaat meer dan de helft van het gemiddelde dieet uit dergelijk fabrieksvoer. Denk daarbij aan gesuikerder ontbijtgranen, proteïne repen, frisdrank en kant-en-klaar maaltijden. Onder jongeren en lage inkomens loopt dat percentage zelfs op tot 80 procent.

Het medisch wetenschappelijk tijdschrift BMJ publiceert een onderzoek dat er op wijst dat dergelijke producten in potentie schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Volgens de onderzoekers maakt het onderzoek onder 10 miljoen mensen duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden om de invloed van UPF terug te dringen. De onderzoekers troffen 32 directe verbanden aan tussen de blootstelling aan dit fabrieksvoedsel en ongezondheid. "Hogere blootstelling aan ultrabewerkt voedsel werd in verband gebracht met schadelijke gevolgen voor de gezondheid, met name hartziekten, algemene psychische aandoeningen en vroegtijdig overlijden," schrijven de onderzoekers.

Ultrabewerkt voedsel ondergaat, zoals de naam al aangeeft verscheidene industriële processen waarbij onder meer allerlei emulsies en kleur-, geur- en smaakstoffen worden toegevoegd. Daarnaast bevatten ze veelal veel suiker, zout en vet maar weinig vitamines en vezels. Er is eerder aangetoond dat supermarktvoedsel slecht is voor de gezondheid maar nooit werd het verband zo breed in kaart gebracht, schrijft The Guardian. Het wordt niet alleen in supermarkten verkocht maar ook bij tankstations en andersoortige zaken.

De onderzoekers hielden enquêtes, verzamelden voedsellogboeken en dieet-gegevens. Daaruit werd duidelijk dat hoe meer supermarktvoedsel er geconsumeerd wordt door personen, hoe slechter hun gezondheidstoestand is. Ijn het geval van hartziektes nam de kans met 50 procent toe, voor psychische aandoeningen was de kans 53 procent groter.

Zoals gebruikelijk kunnen de wetenschappers niet met zekerheid vaststellen dat het fabrieksvoedsel ook echt de grote ziekmaker is omdat in theorie ook andere factoren een rol kunnen spelen. Mensen die bijvoorbeeld de ene na de andere zak chips leegeten hebben veelal psychische aandoeningen maar de vraag is of die veroorzaakt worden door de ongezonde snack. Andere experts zetten daarom vraagtekens bij de conclusies.

Op Joop waarschuwde daarentegen bijvoorbeeld wijlen Ivan Wolffers vaak voor de desastreuze gevolgen van ultrabewerkt voedsel.