Subsidieslurpers van de VVD blijken weer eens mateloos hypocriet Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 514 keer bekeken • Bewaren

Soms vraag je je bij de VVD af of ze het écht niet zien, of alleen maar doen alsof. De partij die het minima aan alle kanten zo moeilijk mogelijk maakt om wat hulp te krijgen van de overheid, blijkt zelf niet te kunnen bestaan zonder gretig aan het subsidieinfuus van diezelfde overheid te lurken. Tijdens het VVD-congres van zaterdag bleek dat de fopliberalen van alle partijen in de Tweede Kamer veruit de meeste subsidie ontvangen.

VVD-penningmeester Lucas Vos sprak op het partijcongres in Den Bosch van een "uitdaging" op financieel vlak, zo schrijft het ANP. "Wij zijn zo aan het infuus van subsidies, dat past niet bij wie wij zijn als liberalen," aldus de kasbeheerder van de partij. Uit de grafiek die Vos toonde blijkt dat de VVD voor 48 procent afhankelijk is van overheidsgeld. Juist, hetzelfde geld dat volgens diezelfde partij nooit naar minima mag vloeien. Overheidsgeld is er immers voor multinationals.

Dat de VVD zo hulpbehoevend is, komt omdat de partij al jarenlang kampt met kelderende ledenaantallen. Een probleem dat vermoedelijk onder het leiderschap van tussenpaus Dilan Yesilgöz niet minder is geworden. De partijleider/vicepremier/minister van Defensie lijkt het haar persoonlijke missie te hebben gemaakt om de VVD tot aan de grond toe af te branden. Over de nobelheid van dat streven kan overigens gedebatteerd worden.

Wat de hypocrisie bij de VVD nog stuitender maakt, is dat tijdens het debat over de partijinkomsten, een bestuurslid liet weten de contributie voor leden variabel te willen maken. Oftewel contributie naar draagkracht. Zeg maar, het sterkste-schouders-zwaarste-lasten-principe dat links voorstaat en waar Yesilgöz nog maar zeer recent bijna wéér een kabinet op liet vallen omdat die handreiking naar Pro en Volt - iets minder geld voor miljardairs, iets meer voor minima - de VVD "diep in de pijngrens" raakte.

VVD, wat moet je ermee...

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