Stralingsniveau Tsjernobyl 'abnormaal' sinds komst Russen

Het stralingsniveau in de kerncentrale van Tsjernobyl is “abnormaal”. Dat heeft Rafael Grossi, topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dinsdag gezegd tijdens een bezoek aan de centrale. Hij gaf daarbij geen exacte cijfers.

Volgens Grossi stegen de waarden op de momenten “dat de Russen zwaar materiaal aanvoerden en toen ze vertrokken”. Het gebied rond de kerncentrale, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond, was ruim een maand lang bezet door Russische troepen. Die bezetting was volgens Grossi “zeer, zeer gevaarlijk”. Wat de Russen er exact gedaan hebben, is niet bekend.