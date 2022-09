Straatverlichting in België 's nachts uit om energie te besparen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

De beheerder van het Vlaamse elektriciteitsnetwerk geeft gemeenten de optie om 's nachts de straatverlichting uit te schakelen. Daarbij worden de straten tussen 23 uur 's avonds en 5 uur in de ochtend in het duister gehuld. De maatregel kan een besparing van zo'n 30 procent op de energierekening opleveren.

Het is niet aan iedere gemeente voor zich om de beslissing te nemen aangezien ze in clusters op het net zijn aangesloten en het uitzetten steeds in meerdere gemeenten tegelijk gebeurt.

De gemeenten zijn niet happig op de ingreep omdat ze protesten van inwoners verwachten. Maar de besparende maatregel lijkt onontkoombaar, schrijft de VRT:

Het is helaas niet zo evident om de straatverlichting te doven, is bij heel wat burgemeesters te horen. Ze verwachten toch wel wat ongenoegen of zelfs protest van inwoners. Uit onderzoek zou blijken dat de veiligheid niet afneemt in het donker. Maar het onveiligheidsgevoel neemt wel toe, zo voorspellen ze. Toch overwegen de meeste gemeenten om op het aanbod in te gaan. De besparing is niet min: het scheelt ongeveer een derde op de elektriciteitsfactuur.

Een andere mogelijkheid is dat de verlichting alleen gedimd wordt. Probleem is dat niet iedere lantaarnpaal voorzien is van dimbaar licht. Slechts een derde van de straatverlichting is er geschikt voor. Sommige gemeenten pleiten ervoor dat de Vlaamse regering de beslissing neemt en die dan overal geldt.

Ook in sommige Nederlandse gemeenten, zoals Amstelveen, wordt geopperd de straatverlichting te dimmen of doven. Of dat ook echt gaat gebeuren is nog duister. In andere landen riep de maatregel veel weerstand op.