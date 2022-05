Energiecrisis: stad zet straatverlichting permanent uit, bewoners woest

Kohtla-Järve, de op vier na grootste stad van Estland, heeft om te besparen op de almaar stijgende energiekosten besloten om de straatverlichting niet meer aan te doen. Bewoners van de EU-lidstaat krijgen het advies om, als ze in het complete donker de straat op willen, een zaklantaarn mee te nemen en reflecterende kleding te dragen. Ook worden ze er op gewezen, als ze bang zijn, niet hun eentje over straat te gaan maar gezelschap te zoeken, bijvoorbeeld als ze in het donker naar hun werk moeten. De bewoners zijn er niet blij mee, om het zacht uit te drukken. Tientallen mensen hebben al geklaagd bij de gemeente.