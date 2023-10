Stop de bouw van kantoren, stallen en zorg voor woningen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Tristan Lof Journalist bij PINK!, jongerenorganisatie van Partij voor de Dieren

Het woningtekort is deze verkiezingen een van de belangrijkste thema’s. Dat is niet heel gek, want in Nederland hebben we behoefte aan maar liefst vierhonderdduizend betaalbare woningen. Niet alleen mensen krijgen het steeds moeilijker om een geschikte woonplek te vinden, ook niet-menselijke dieren hebben minder ruimte door de grote hoeveelheden stikstof en het gebruik van landbouwgif. Daar komt nog eens bovenop dat de veehouderij meer dan de helft van ons land in beslag neemt. Volgens PINK! zorgt een krimp van de veestapel niet alleen voor veel meer ruimte voor mens, dier en natuur, maar ook voor een gezondere leefomgeving voor iedereen.

Eigenlijk is het heel gek dat we tijdens een woning- en stikstofcrisis zo veel ruimte beschikbaar stellen voor onnodige en vervuilende doeleinden. De veehouderij houdt niet alleen kostbare ruimte in Nederland bezet, de stikstofuitstoot zorgt er ook nog eens voor dat we niet verder mógen bouwen. Dan zou je verwachten dat de landbouwsector extreem belangrijk is voor onze economie en voedselzekerheid. Immers, no farmers no food? Niks is minder waar. Maar liefst driekwart van ons voedsel komt uit het buitenland en de landbouwsector draagt maar 1,4 procent bij aan ons bbp, terwijl de cultuursector goed is voor maar liefst 3,7 procent met de helft van de subsidie. De veehouderij, een deel van die sector, is dus nergens goed voor. Zeker niet voor de meer dan honderd miljoen dieren die er elke dag moeten leven onder erbarmelijke omstandigheden.

Niet alleen de veehouderij neemt veel plek in, ook leegstand zorgt voor een onnodig gebrek aan woonruimte. De crisis is namelijk ook het gevolg van een scheve ruimteverdeling. Vaak wonen ouderen ongewenst in een te groot huis omdat het hen onmogelijk wordt gemaakt om door te stromen of komen mensen met een handicap niet in aanmerking voor een aangepaste woonruimte. Daarnaast staan duizenden potentiële woningen te verfstoffen: in Nederland staat 3,3 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte en 2,6 miljoen aan winkelruimte leeg. PINK! is daarom van mening dat we zo snel mogelijk moeten stoppen met het bouwen van nieuwe kantoorpanden en leegstaande panden moeten transformeren naar bijvoorbeeld studentenwoningen. Kraken moet niet langer strafbaar zijn en meergeneratiewoningen willen we stimuleren. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de ruimte die we al hebben en dat is wel zo duurzaam.

Vandaag de dag zijn huizen meer handelswaren dan een plek om in te wonen. Door jarenlange bezuinigingen op de sociale huursector en het lokken van buitenlandse investeerders is de volkshuisvesting geworden tot een woningmarkt waar alles draait om het grote geld. Projectontwikkelaars houden bouwgrond bewust leeg in de hoop dat het later meer opbrengt en corporaties slopen goede sociale woningen en vervangen het door een kleiner aantal dure koopwoningen. PINK! vindt dat een huis bedoeld moet zijn om in te wonen, niet om geld mee te verdienen, en pleit voor een woonplicht en een dubbele belasting voor een tweede huis. De overheid investeert fors in de volkshuisvesting zodat ze haar oude plicht weer kan vervullen: niet alleen het huisvesten van de laagste inkomens, maar van iedereen.

Uiteindelijk zullen deze maatregelen niet genoeg zijn; we zullen ook moeten bouwen op voormalige industrieterreinen en, als laatste optie, aan de rand van bestaande woonkernen op voormalig landbouwgrond. Helaas gaat het bouwen van woningen gepaard met veel CO2-uitstoot en schadelijke gevolgen voor het milieu. Circulaire woningbouw kan hier de oplossing voor bieden. Denk aan het gebruik van hout, vlas en bamboe in plaats van beton en staal en het recyclen van oude bouwmaterialen. Ook willen we dat alle nieuwe woningen ten minste energieneutraal zijn en dat oude gebouwen worden geïsoleerd door middel van zonnepanelen of groen op het dak, zodat ook insecten er goed kunnen toeven.

Kortom, een gebrek aan ruimte is niet het probleem. Als we in Nederland duurzaam en comfortabel willen wonen, dan is een krimp van de veestapel, het tegengaan van leegstand, het investeren in de volkshuisvesting en het bouwen van circulaire woningen onvermijdelijk. Niet alleen voor mensen, maar voor iedereen. Om dit duidelijk te maken neemt PINK! 28 oktober deel aan het woonprotest.