Stikstofrapport van wappie-wetenschapper blijkt bbbroddelwerk Actueel Vandaag

Een door BBB-staatssecretaris Jean Rummenie ingeschakelde wetenschapper blijkt broddelwerk te hebben afgeleverd. Het door ultrarechts bejubelde stikstofrapport van hoogleraar Ronald Meester is gebaseerd op “fundamentele misvattingen”. Die waarschuwing gaven goed ingevoerde ambtenaren aan de staatssecretaris. Dat onthult NRC op basis van documenten die de krant kreeg na een beroep op de Wet open overheid (Woo).

Het onderzoek van Meester was al bij de start zeer omstreden. De ‘wetenschapper’ van de Universiteit van Buitenveldert (VU) deed eerder ‘onderzoek’ naar de relatie tussen coronavaccinaties en oversterfte. Dat onderzoek rammelde aan alle kanten. Dat Meester de agro-lobbyiste Geesje Rotgers, die zich voordoet als onderzoeksjournalist, bij zijn stikstofonderzoek wilde betrekken, zorgde eveneens voor opgetrokken wenkbrauwen.

Meester lijkt allesbehalve zorgvuldig te werk te zijn gegaan bij het schrijven van zijn stikstofrapport. Zo nam hij een citaat op dat volgens hem afkomstig zou zijn uit een Kamerbrief. De ambtenaren konden het niet terugvinden. Het bleek uiteindelijk afkomstig te zijn uit een artikel van RTL Nieuws.

Rummenie was desalniettemin zeer ingenomen met de conclusies van Meester. De Telegraaf sprak zelfs van “een bom” onder het stikstofbeleid. In werkelijkheid was het rapport de zoveelste poging om de aanpak van de stikstofcrisis te traineren. BBB heeft de afgelopen kabinetsperiode immers niets anders gedaan.

NRC schrijft:

“Ambtenaren waarschuwen Rummenie al sinds juli dat belangrijke conclusies werden gebaseerd op „aantoonbaar foutieve informatie en inhoudelijke misvattingen”. Experts die NRC sprak, hebben ook inhoudelijke kritiek. (…) Ecoloog Bobbink las het op verzoek van NRC, maar kwam niet ver. „Ik dacht al vrij snel: ik heb er geen zin meer in.” Volgens Bobbink is het rapport onsamenhangend en heeft Meester selectief uit de wetenschappelijke literatuur geciteerd. Ambtenaren willen per se in de kabinetsreactie opnemen dat het rapport rammelt. Vanaf half november beginnen ze aan te dringen bij Rummenie, maar die weigert dat op te nemen in de Kamerbrief. Ook als topambtenaren van andere ministeries hem erop wijzen dat het rapport grote tekortkomingen heeft.”