BBB haalt nieuw lid van de twijfelbrigade van stal om stikstofaanpak te traineren

De stikstofcrisis oplossen wil de BBB niet. Dat zou immers betekenen dat de Nederlandse veestapel flink moet worden ingekrompen. Daarom blijft de partij op zoek naar manieren om de stikstofaanpak zo lang mogelijk te vertragen.

Dit keer is het BBB-staatssecretaris Jean Rummenie die nog maar eens een onderzoek verordonneert. Hij heeft Ronald Meester van de Universiteit van Buitenveldert gevraagd om een “reflectie” te schrijven over de rol van statistische modellen in het stikstofdossier, schrijft NRC-journalist Tom-Jan Meeus in zijn nieuwsbrief Machtige Tijden.

Meester is een vooraanstaand lid van de twijfelbrigade. Hij deed recent nog ‘onderzoek’ naar de relatie tussen coronavaccinaties en oversterfte. Toen staatssecretaris Vincent Karremans de resultaten daarvan onlangs beleefd naast zich neerlegde, ontstak Meester in woede. “Begrijpt hij wel wat hij voorleest?”, foeterde hij op LinkedIn.

Voor zijn ‘onderzoek’ voor Rummenie werkt Meester samen met een zeer omstreden journalist die wordt betaald door Big Agro, Geesje Rotgers. Rotgers kwam eerder in het nieuws toen het programma Medialogica onthulde dat ze stelselmatig alle informatie negeert die haar niet goed uitkomt. Zo verspreidde ze de leugen dat de landbouw slechts een kwart van het stikstofprobleem veroorzaakt – een verkeerde berekening die al snel moest worden rechtgezet.

Meeus schrijft: “Toen Landbouw-ambtenaren dit vernamen, voelden sommigen de behoefte héél hard op de rem te gaan staan. Meester zelf is al niet onomstreden. Hij heeft fundamentele kritiek op zijn vakgenoten, bijvoorbeeld in de klimaatwetenschap. Hij minacht media. (…) En die man wilde voor zijn opdracht nu óók nog iemand naar binnen fietsen die mede wordt betaald door Big Agro en een enorme blunder in het stikstofdossier beging? Een enkele ambtenaar wilde het niet geloven.”

Voor Rummenie en de andere BBB’ers maken de leugens en blunders niet uit. Zij willen alleen maar vertragen. Tot nu toe slaagt de partij daar goed in.

De speciale ministeriële stikstofcommissie onder leiding van premier Schoof zou eerder deze maand met een nieuwe aanpak komen, maar slaagde daar niet in. Wel kwam BBB-minister Femke Wiersma half maart met een ‘vraag’ voor de Raad van State over een ‘oplossing’ voor het stikstofprobleem die natuurlijk helemaal geen oplossing is.