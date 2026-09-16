Stikstof en boeren: trek de pleister er in één keer af Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 207 keer bekeken • Bewaren

De boeren hebben hun kans gehad. Het is genoeg geweest.

De sabotage aan het spoor van Prinsjesdag is door de grootste boerenorganisatie LTO nogal plichtmatig veroordeeld. Of liever gezegd: men neemt er afstand van. De andere clubs, Agractie en de Farmers Defence Force zijn zo mogelijk nog laconieker. Ze ontkennen betrokkenheid. Maar van distantiëren is evenmin sprake. Ondertussen is er tussen Apeldoorn en Deventer opnieuw een stuk metaal op het spoor aangetroffen.

Het is maar goed dat de detectieapparatuur van ProRail zo gevoelig is. Anders waren er gisteren grote ongelukken gebeurd met veel slachtoffers. De daders van deze sabotageactie hebben gespeeld met de levens van tienduizenden treinpassagiers.

Je had dan ook van de boerenleiders scherpe veroordelingen mogen verwachten en de aankondiging dat zij zo veel mogelijk mee zouden werken aan de opsporing van de daders.

Niets van dit alles. Ze staan er bij en ze kijken er naar.

Ze laten de radicalisering van hun achterban gewoon voortetteren.

Dit kan de Nederlandse samenleving niet hebben. Als de discussie rond stikstof en verdere vervuiling van de leefomgeving door het huidige boerenbedrijf zich blijft voortslepen, valt steeds scherper terreur te verwachten.

Daarom is het tijd nu door te pakken. Pluk niet aan de pleister. Trek hem er in een keer af. Vertel de boeren waar ze aan toe zijn. Sluit bedrijven die onvoldoende in staat blijken om te hervormen. En doe het snel. Uitstel is te gevaarlijk. Zowel voor ons aller welzijn als voor onze gezondheid en onze veiligheid.

De boeren hebben hun kans gehad. Het is genoeg geweest. Als het met hen niet gaat, moet het maar zonder hem. Ze noemen zich altijd ondernemers. Laat ze dan onder de gewijzigde omstandigheden ondernemerschap tonen. Het is aanpassen of gedwongen uitgekocht worden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo’n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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