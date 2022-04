Sterke toename aangifte zedenmisdrijven na The Voice-uitzending BOOS Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Sinds het programma BOOS het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland blootlegde, is er een forse toename te zien van mensen die melding deden bij de politie vanwege zedenzaken. Dat meldt het AD. De eerste drie maanden van dit jaar deden 4000 mensen aangifte, dat zijn er 1100 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

"De nieuwe meldingen hebben niets met The Voice te maken, maar gaan over ander seksueel geweld zoals verkrachtingen, aanrandingen, incest, ontucht met minderjarigen en het ronselen van kinderen om daar later seks mee te kunnen hebben. In heel 2021 was er al een opvallende stijging te zien van het aantal geregistreerde zedendelicten. Toen nam het aantal toe met zo’n 800 nieuwe zaken, tot 12.800."

Dat het aantal aangiften dit jaar zo explosief is gestegen, heeft volgens de politie veel te maken met de onthullingen bij The Voice. Zeden-expert bij de politie Lidewijde van Lier zegt daarover dat de extra nieuwe meldingen laten zien dat het probleem van seksueel geweld groot is: “Veel mensen met een nare ervaring worden kennelijk geraakt door dit nieuws en willen laten weten dat wat zij ooit hebben meegemaakt ook niet oké was.”