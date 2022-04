OM start strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag The Voice

Eric Minnens

Marco Borsato zou eigenlijk als Marco B. moeten worden aangeduid. En Ali B? Eh... Als Ali? Als AB? Of had Ali B al bijvoorbaat, bewust of onbewust, met zijn pseudoniem aangegeven dat zijn carrière ooit in een verdachtenbankje zou eindigen?... Goed gekozen nickname dus.