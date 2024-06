Sterfgeval H5N2 zorgwekkend: onbekend hoe slachtoffer besmet raakte Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 198 keer bekeken • bewaren

Een Mexicaanse man is overleden aan de vogelgriepstam H5N2. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de eerste keer dat een mens aan H5N2 is overleden. Het sterfgeval baart deskundigen zorgen, omdat onbekend is hoe de 59-jarige Mexicaan besmet is geraakt, meldt The Guardian.

Het slachtoffer overleed eind april, nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen met koorts, misselijkheid, diarree en kortademigheid. De man, die al verscheidene aandoeningen had, was niet blootgesteld aan pluimvee of andere dieren. A(H5N2)-virussen zijn in Mexico verscheidene malen vastgesteld bij pluimvee, volgens de WHO. Deskundigen zijn gespitst op mutaties van het virus die er op kunnen wijzen dat het makkelijker van mens op mens kan overspringen.

In de Verenigde Staten bestaan er zorgen over een andere vogelgriepstam: H5N1. Dat virus springt geregeld over van koeien op mensen. De Amerikaanse patiënten zijn tot nu toe zonder uitzonderingen mensen die met koeien werken. Recent vertoonde een patiënt in de staat Michigan symptomen die verspreiding van mens op mens waarschijnlijker maken: hij had last van acute luchtwegaandoeningen.

Andere vogelgriepvarianten hebben de afgelopen jaren verscheidene slachtoffers geëist. Zo overleden er in China in 2021 achttien mensen bij een uitbraak van H5N6.