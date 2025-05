Stemmen over pensioenvoorstel NSC is stemmen over voortbestaan kabinet-Schoof Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 445 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

VVD kan stekker uit kabinet trekken bij meerderheidsbesluit bezwaarrecht pensioenen.

De ophef over de komende stemming in de Tweede Kamer over het pensioenvoorstel van NSC-woordvoerder Agnes Joseph is begrijpelijk, nu NSC-minister Van Hijum zich nadrukkelijk tegen dit voorstel heeft uitgesproken.

Feitelijk gaat deze stemming dan ook over iets anders. Het kunnen voortbestaan van het kabinet-Schoof. Naast NSC zijn ook de PVV en BBB als regeringspartijen vóór dit voorstel. Alleen de VVD is, als fel voorstander van de nieuwe pensioenwet, mordicus tegen.

De VVD zal dus kleur moeten bekennen of zij bij een meerderheidsbesluit van de Tweede Kamer over het bezwaarrecht in het kabinet-Schoof zal blijven. De geloofwaardigheid van de VVD staat immers met dit voorstel op het spel.

Over vervroegde verkiezingen hoeft de VVD zich geen zorgen te maken. De peilingen zien er goed uit. Voor de PVV zullen nieuwe verkiezingen, gelet op de laatste peilingen inhouden dat ze haar regeermacht voor een lange tijd kwijt zal zijn en weer terug in de oppositie zal belanden, vermoedelijk als grootste oppositiepartij.

De BBB zal nieuwe verkiezingen wel overleven, maar vermoedelijk gedecimeerd als kleine oppositiepartij. Voor NSC zijn de gevolgen van nieuwe verkiezingen veel groter. De vraag is of de partij dan nog wel kan terugkeren in de Tweede Kamer.

VVD-leider Mark Rutte stond erom bekend overal geitenpaadjes voor te bedenken om maar aan de macht te blijven in soortgelijke politieke situaties.

De komende dagen zal er meer duidelijkheid komen over twee belangrijke politieke kwesties. Een al dan niet meerderheid vóór invoering van een bezwaarrecht pensioenen, en als dat gebeurt wat voor besluiten de VVD dan zal nemen over het voortbestaan van het kabinet-Schoof.

Spannend blijft het dus wel.