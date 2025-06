Startende kopers de dupe van ondoordachte verkoop sociale huurwoningen aan buitenlandse investeerders

Starters met een beperkt budget zijn vaak aangewezen op de koop van voormalige sociale huurwoningen. Die bevinden zich in het onderste segment van de commerciële vastgoedmarkt voor evenwel schrikbarend hoge prijzen. Dat is het gevolg van de enorme schaarste aan nog betaalbare koopwoningen voor deze specifieke groep kopers.

Veel van voornoemde sociale huurwoningen die vóór 1990 zijn gebouwd bevatten asbest en hadden vóór de verkoop aan commerciële buitenlandse vastgoedinvesteerders al achterstallig onderhoud. Dat is veroorzaakt doordat verhuurders onderhoudskosten altijd voor eigen rekening moeten nemen en die kosten niet kunnen doorbelasten naar hun huurders. Met als gevolg dat veel wooncomplexen van voormalige sociale huurwoningen steeds meer verloederen en te weinig reserves hebben om fors achterstallig onderhoud op te kunnen lossen. Onderhoud is in veel van dit soort VvE’s het kind van de rekening.