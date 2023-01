Staatssecretaris met PVV-corvee luistert toch maar naar rechters: nareisverbod van tafel

Asielzoekers met een verblijfsvergunning maar zonder woning mogen hun gezinsleden weer laten overkomen van het kabinet. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) in een brief aan de Kamer.

Vorig jaar had de staatssecretaris nog een nareisverbod ingesteld. Omdat Van der Burg blijkbaar PVV-corvee had, sloeg hij de waarschuwingen van deskundigen dat een dergelijk verbod bij de rechter nooit stand zou houden, in de lucht.