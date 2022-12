Kabinet vangt bot bij Raad van State, illegaal nareisverbod blijft illegaal

Het gaat om de gezinnen van twee Turkse asielzoekers die van de rechter per direct naar Nederland mogen komen, terwijl Van der Burg alles op alles zet om de gezinsleden buiten de deur te houden. “De voorzieningenrechter vindt in beide gevallen het belang van de gezinsleden die nareizen zwaarder wegen dan het belang van de staatssecretaris om geen uitvoering te geven aan de rechtbankuitspraken", oordeelde de Raad van State donderdagmiddag echter in een uitspraak .

De asielzoekers hebben recht op verblijf in Nederland gekregen omdat ze politieke vluchtelingen zijn. Middels een beperking op de nareismogelijkheden wil het kabinet het recht op gezinshereniging met ten minste zes maanden vertragen, een maatregel die een keur aan internationale verdragen schendt. Dat was dan eerder ook al reden voor zowel de rechtbank in Amsterdam als die in Middelburg om de kabinetsmaatregel onwettig te verklaren. Woensdag liet Van der Burg weten de Raad van State te hebben gevraagd die uitspraken te schorsen zodat het illegale nareisverbod gehandhaafd kon blijven.