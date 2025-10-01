Staatsschuld stijgt komende jaren pijlsnel door wensdenken VVD en BBB Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 248 keer bekeken • bewaren

De VVD heeft weer een bende gemaakt van de overheidsfinanciën. Demissionair minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) zadelt het volgende kabinet met enorme financiële problemen op. Bezuinigingen die het ultrarechtse kabinet had ingeboekt, blijken in de praktijk helemaal niet tot besparingen te leiden.

Zo rekenden VVD, BBB, NSC en PVV erop dat ze 1,6 miljard euro konden besparen op de afdrachten aan de EU, maar de gesprekken daarover zijn nog niet begonnen. Het is overigens vrijwel uitgesloten dat Nederland daadwerkelijk kan rekenen op een korting.

Daarnaast rekenden de vier ultrarechtse partijen zich rijk met een krimp van het aantal rijksambtenaren. In werkelijkheid kwamen er afgelopen jaar alleen maar meer ambtenaren bij.

En dan zwijgen we nog over de bizarre bezuinigingen op de opvang van vluchtelingen. De domrechtse partijen halen 80 procent (!) van het budget voor de opvang weg in de veronderstelling dat de asielzoekers dan ook opeens als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Het gevolg zal zijn dat er weer veel (hogere) kosten gemaakt zullen worden voor tijdelijke en dus veel duurdere opvang.

Heinen heeft de kosten voor rechtse verkiezingscadeaus niet nu ingeboekt maar doorgeschoven naar de toekomst. Zo wordt de korting op de benzineaccijns een jaar verlengd. De kosten daarvan zijn ingeboekt voor 2027, als faalhaas Heinen al lang geen minister van Financiën meer is.

Dagblad Trouw vat de situatie samen: “Een nieuw kabinet krijgt het zwaar. De Nederlandse staatsschuld is nog laag, maar stijgt de komende jaren snel volgens het planbureau. En er valt geen geld meer te halen uit de miljardenfondsen of uit de jaarlijkse meevallers op de begroting. En toch moet het nieuwe kabinet straks vele miljarden vinden om in 2035 aan de nieuwe Navo-norm te voldoen (3,5 procent van het bbp voor defensie).”