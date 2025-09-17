Mona Keijzer en David van Weel draaien bevolking rad voor ogen met miljardenbezuiniging op asielopvang Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 718 keer bekeken • bewaren

In elke verkiezingscampagne duiken er wel politici op die nu eens het ‘eerlijke verhaal’ willen vertellen. Demissionair ministers Mona Keijzer (BBB) en David van Weel (VVD) behoren duidelijk niet tot deze categorie. Zij kiezen ervoor om de kiezers knollen voor citroenen te verkopen.

De twee bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor asiel, hebben voor 2027 een enorme bezuiniging ingeboekt op de opvang van vluchtelingen. In vergelijking met 2026 schrappen ze bijna 80 procent van het budget. Er wordt ruim drie miljard euro weggehaald bij de opvang.

Het ANP bericht: “Het ministerie houdt er rekening mee dat het aantal asielzoekers in locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stijgt van afgerond 104.000 in 2026 naar 124.000 in 2027, een toename van circa 20 procent. Dat terwijl het demissionaire kabinet van plan is om de uitgaven aan de asielopvang in 2027 te laten dalen met 78 procent.”

Om heel veel redenen is die bezuiniging bizar. Niet alleen verwacht het ministerie dat er meer asielzoekers zullen worden opgevangen, de Algemene Rekenkamer wijst er al jaren op dat kabinetten bij deze post veel te rooskleurig begroten. In de afgelopen kwarteeuw werd er bijna elk jaar te weinig geld gereserveerd voor de opvang van vluchtelingen.

Het volgende kabinet zal door het roekeloze begrotingsbeleid van Keijzer en Van Weel te maken krijgen met een enorme financiële tegenvaller. Iets om te onthouden als BBB en VVD tegen die tijd vanuit de oppositiebankjes kritiek leveren op het asiel- en begrotingsbeleid.