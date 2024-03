Spong overweegt rechtszaak tegen Burgercomité EU om referendum Actueel • 08-04-2016 • leestijd 1 minuten • 182 keer bekeken • bewaren

Topadvocaat Gerard Spong overweegt aangifte tegen het Burgercomité EU, dat meldt NRC . Nadat de advocaat gisteravond bij Pauw het Oekraïne-referendum ‘crimineel’ noemde, werd hij benaderd door een cliënt die om een strafzaak vraagt.

Artikel 98 van de referendumwet verklaart dat het strafbaar is om onder valse voorwendselen ondersteuningsverklaringen (oftewel handtekeningen) in te zamelen. Spong zei daarover bij Pauw

"Het is een misdrijf wat enkele initiatiefnemers in het NRC bekennen. Volgens artikel 98 van de wet raadgevend referendum is het verboden om onder valse voorwendselen een ondersteuningsverklaring te krijgen. Als je zegt het gaat me niet om Oekraïne maar om de EU. Wie moeten we nou geloven? "

Na bestudering van de referendumwet, verklaart de advocaat nu aan NRC ernstige twijfels te hebben over de rechtsgeldigheid van de stembusgang van afgelopen woensdag.

Afbeelding: screenshot Pauw