Splitsing in Amsterdamse fractie BIJ1, nummer 2 Carla Kabamba gaat alleen verder

“Ze verwijten mij dat ik niet radicaal genoeg ben, dat ik niet de juiste taal gebruik. Ik ben voor antiracisme, dekolonisatie, een klimaatvriendelijke wereld. Ik geloof in de droom van Bij1, in de visie. Maar wanneer we vechten tegen ongelijkheid hebben we het niet alleen over protesteren en een speciaal Bij1-woordenboek. We moeten mensen bereiken in een taal die zij begrijpen en ze niet afvallen door verkeerde woordkeuzes. Anders ben je elitair bezig.”