Amsterdamse afdeling BIJ1 valt uiteen, bestuur stapt op 'wegens racisme binnen partij' Nieuws • Vandaag

Het bestuur van de Amsterdamse afdeling van BIJ1 is opgestapt. Het is een nieuwe stap in een conflict dat al langer woedt binnen de partij en kennelijk niet tot bedaren kan worden gebracht. Directe aanleiding is de keuze voor een nieuwe fractievoorzitter in de gemeenteraad. Die moet er komen omdat fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen ziek is geworden. Het bestuur wil die functie laten vervullen door Carla Kabamba maar de fractie kiest voor nieuwkomer Dinah Bons die eerst nog als raadslid beëdigd moet worden. Volgens het lokale bestuur zit het landelijke partijbestuur achter die keuze. Ook zijn er beschuldigingen van verkiezingsfraude.

Het lokale bestuur heeft al langer een conflict met het landelijk bestuur, schrijft het AD. Daarbij gaat het onder meer om verwijten over racisme binnen de antiracistische partij:

Het bestuur spreekt zich ook uit over antizwart racisme en ‘misogynoir gedrag’ (minachting en discriminatie jegens zwarte vrouwen) binnen de eigen partij. Hoogleraar Gloria Wekker zei onlangs in een uitgelekte video dat verdelende mechanismen in de samenleving binnen de partij worden gereproduceerd. Bij1 heeft ‘een cultuur van elkaar aanklagen, kapot maken, royeren, afzetten, coups plegen, cancellen, straffeloosheid, treiteren, competitie [en] geen zorg voor elkaar’. Het bestuur noemt het vertrek van Quinsy Gario en Jursica Mills (partijbestuurders die begin deze zomer opstapten) als voorbeelden en wijst op ‘structurele ondermijning’ door Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi, waarmee die het fractievoorzitterschap van Carla Kabamba zouden ‘tegenwerken’. ‘Zwart leiderschap wordt niet erkend, niet gewaardeerd en wordt veelal tegengewerkt. Met lede ogen kijkt men toe hoe zwart politiek talent wordt weggepest.’

AT5 citeert een mail van het afgetreden bestuur aan de leden:

Het bestuur wijst erop dat ze fout zaten om zich niet uit te spreken op 'cruciale momenten'. "Wij betreuren het enorm dat wij niet hebben opgetreden toen bleek dat de kans aanzienlijk was dat er gefraudeerd was tijdens de ledenvergadering die de lijst voor de gemeenteraad vaststelde", schrijft het bestuur. "Hierdoor sprong Nilab Ahmadi van plek 13 naar plek 3. We wilden de campagne niet negatief beïnvloeden dus kozen we ervoor niet te handelen. Achteraf gezien was dit fout."

Vorige week legde het bestuur de taken al tijdelijk neer. Nu is dat dus definitief. De partij plaatste deze zomer al een vacature voor nieuwe bestuursleden op de site.