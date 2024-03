Speciale VN-rapporteur: 'Sterke aanwijzingen dat Israël zich schuldig maakt aan genocide' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 198 keer bekeken • bewaren

Er zijn “sterke aanwijzingen dat Israël zich schuldig maakt aan genocide”. Dat is de conclusie van de speciale VN-rapporteur voor de Palestijnse Gebieden, Francesca Albanese. Dat meldt de NOS. Er wordt door experts van zowel binnen als buiten de VN al langer gewaarschuwd dat Israël bezig is aan het systematisch uitroeien van de bevolking van Gaza. Het rapport van de onafhankelijk opererende Albanese voedt die verdenking.

In het rapport schrijft Albanese dat de Israëlische overheid "bewust de principes van internationaal humanitair recht vervormd [..] in een poging genocidaal geweld tegen Palestijnen te legitimeren". Dat gebeurt onder meer door de gehele bevolking van Gaza als "terroristisch" of als "terrorisme-steunend" te behandelen, waardoor "alles en iedereen" een doelwit wordt.

Begin dit jaar klaagde Zuid-Afrika Israël formeel aan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag wegens genocide op de bevolking van Gaza. In een tussenvonnis bepaalde het hof dat Zuid-Afrika “voldoende gronden heeft om de zaak tegen Israël aan te spannen”, hoewel het oordeel over wel of geen genocide nog niet geveld is. Het hof droeg Israël daarbij op meer te doen om te voorkomen dat onschuldige Palestijnen worden getroffen en om humanitaire hulp toe te laten. Beide opdrachten worden door Israël niet uitgevoerd.

Vorige week luidde hulporganisatie Oxfam Novib de noodklok vanwege het “opzettelijk en structureel toegebrachte lijden van de Gazaanse bevolking door het doelbewust blokkeren van hoognodige humanitaire hulp”. Volgens Oxfam wordt levensreddende noodhulp nog altijd tegengehouden en vertraagd door de Israëlische autoriteiten en is het uithongeren van de bevolking “een bewuste daad door de Israëlische regering”. Zeker 75 procent van de bevolking van Gaza staat op de rand van een “catastrofale hongersnood”.

Maandag nam de VN-veiligheidsraad een resolutie aan voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Die motie kon na eerdere veto’s van de Verenigde Staten nu wel worden aangenomen, omdat de VS zich dit keer onthield van stemming. Dat wekte direct de woede op van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarop prompt zijn geplande bezoek aan Washington annuleerde.