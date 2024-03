VN-Veiligheidsraad stemt eindelijk in met onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is maandagmiddag een resolutie aangenomen die oproept tot een staakt-het-vuren in de Gazastrook gedurende de maand ramadan. Dat meldt de NOS. Ook moeten alle gijzelaars in Gaza direct en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten, staat in een resolutie die is aangenomen. Het is voor het eerst dat de leden het eens zijn over een dergelijke oproep. Er werd al twee keer eerder over gestemd, maar de resolutie haalde het steeds niet. Ramadan duurt nog ongeveer twee weken.