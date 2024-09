SPD voorkomt dat Brandenburg bruin kleurt: volgens prognose groter dan extreemrechts

De sociaaldemocratische SPD is volgens exitpolls als grootste uit de bus gekomen bij de verkiezingen in de Oost-Duitse staat Brandenburg. Terwijl de SPD zou kunnen rekenen op 31,2 procent van de stemmen, haalt de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) volgens de prognoses 29,9 procent. Eerder deze maand werd AfD bij deelstaatverkiezingen de grootste partij in Thüringen en de tweede partij in Saksen.