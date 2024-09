Neonazipartij AfD stevent af op stembuswinst in Oost-Duitsland Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 139 keer bekeken • bewaren

In twee Oost-Duitse deelstaten gaan kiezers zondag naar de stembus. Het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) wordt volgens de peilingen voor het eerst de grootste partij op deelstaatniveau. In Thüringen gaat de AfD ruim aan kop in de peilingen en in Saksen belooft het een nek-aan-nekrace te worden met de christendemocratische CDU. Dat meldt ANP.

De AfD doet het al lange tijd goed in de twee deelstaten. De sterk xenofobe partij doet zich voor als anti-immigratiepartij, een thema dat erg leeft in Duitsland. De kwestie kwam afgelopen week weer sterk naar boven nadat drie mensen werden doodgestoken bij een aanslag in Solingen. De mesaanval werd opgeëist door Islamitische Staat. De opgepakte verdachte is een Syriër, die in 2022 aankwam in Duitsland. De AfD gebruikte dat tijdens de campagne als argument om harder op te treden tegen migranten.

De partij is verre van onomstreden. De Duitse veiligheidsdiensten hebben de regionale takken van de partij in Thüringen en Saksen aangemerkt als rechts-extremistische organisaties. De landelijke afdeling wordt daarvan verdacht. In januari gingen honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de AfD en extreemrechts, nadat berichten naar buiten waren gekomen over een bijeenkomst waar gesproken werd over de massale deportatie van niet-witte Duitsers, migranten en Duitse sympathisanten.

De partij is vooral populair in Oost-Duitsland. Volgens deskundigen speelt migratie een belangrijke rol, maar lokt de AfD ook kiezers die ontevreden zijn over bijvoorbeeld hoge energieprijzen of slechte infrastructuur, hoewel de extreemrechtse partij geen concrete oplossingen voor die problemen biedt. Ook de links-populistische Sahra Wagenknecht (BSW) stelt zich op als protestpartij. Wagenknecht begon voor zichzelf nadat ze uit partij Die Linke werd gezet vanwege haar standpunten. Sindsdien zoekt ze in Oost-Duitsland naar aansluiting bij AfD. Wagenknecht staat bekend als pro-Russisch, pleit voor zeer strikte migratiewetgeving en wil een direct einde aan het sturen van wapens naar Oekraïne.

Voor de drie regeringspartijen van de 'Ampelkoalition' (stoplichtcoalitie) worden het vermoedelijk zware verkiezingen. De sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz, de Groenen en de liberale FDP staan gezamenlijk in de peilingen van beide deelstaten op slechts 11 of 12 procent. Dat is nog niet de helft van de 30 procent die de AfD wordt toegedicht. Het is niet eens zeker dat de regeringspartijen de kiesdrempel halen.

Het wordt waarschijnlijk in zowel Thüringen als Saksen lastig om een regering te vormen, omdat veel partijen de AfD uitsluiten. Over drie weken zijn de verkiezingen in de deelstaat Brandenburg. Ook daar maakt de AfD kans om de grootste te worden.