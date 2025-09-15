Spanje bestrijdt woningnood door illegale Airbnb's te sluiten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 264 keer bekeken • bewaren

In populaire steden overal in Europa neemt de woningnood toe omdat huizenbezitters hun woningen niet meer aan de plaatselijke bevolking verhuren maar aan toeristen. Dat is namelijk veel lucratiever, maar het gaat wel ten koste van de samenleving. Niet alleen onstaat er er een tekort aan woningen maar tegelijkertijd rijzen de huren voor andere woningen daardoor de pan uit.

De Spaanse regering probeert dat winstbejag een halt toe te roepen. Meer dan 53.000 appartementen in steden als Sevilla, Marbella, Barcelona en Málaga worden op last van de overheid van de verhuurwebsites verwijderd. .

Spanje telt meer dan 400.000 vakantiewoningen, maar kampt zelf met een groot woningentekort. In april kwamen nog tienduizenden Spanjaarden op straat om te protesteren tegen de krapte en tegen het massatoerisme. Door het tekort stijgen de huurprijzen sterk. Spanjaarden moeten een steeds groter deel van hun inkomen aan huur besteden, vaak gaat het om meer dan 50 procent van hun loon. Het Spaanse adviesbureau Atlas berekende dat er over heel het land maar liefst 3,5 miljoen extra woningen nodig zijn.

De socialistische regering van premier Pedro Sánchez onderneemt de actie tegen woningen die niet aan de wettelijke vereisten voldoen. De premier verklaarde zondag op een druk bezochte partijbijeenkomst dat de woningen voortaan "permanent worden verhuurd aan jongeren en gezinnen uit ons land".

