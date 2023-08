Spaanse seksistische voetbal-rel blijft zich uitbreiden, sussende woorden aangerande Hermoso blijken niet van haar Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

De verklaring die de Spaanse voetbalbond uitgaf na het stuitende zoen-incident is volgens Spaanse media een vervalsing. De verklaring werd verspreid toen er verontwaardiging losbarstte omdat de voorzitter Luis Rubiales (46) de aanvaller Jenni Hermoso na het behalen van de wereldbeker onder dwang op de mond zoende. In de officiële verklaring van de Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trachtte Hermoso de commotie te sussen “Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK”, zou ze volgens de bond gezegd hebben. “De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.”

De woorden waren al opmerkelijk omdat Hermoso in de kleedkamer verklaarde: "Ik vond het niet leuk". Nu stellen Spaanse media dat de verklaring helemaal niet de eigen woorden van Hermoso waren, meldt HLN:

Alleen blijken dat nu volgens verschillende Spaanse media louter holle woorden te zijn van de communicatiedienst van de voetbalbond, nadat Hermoso gevraagd werd samen met Rubiales op te treden in een video waarin die laatste zijn excuses aanbood. “Doe het voor mijn meisjes”, zou Rubiales gezegd hebben. Hermoso weigerde.

Rubiales bood alsnog excuses aan toen de storm niet ging liggen. De socialistische premier van Spanje Pedro Sánchez heeft al gesteld dat excuses niet voldoende zijn en dat hij meer stappen verwacht. Het lijkt onvermijdelijk dat Rubiales op gaat stappen.

Ook de beroemde Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe heeft commentaar gegeven op de schandalige taferelen. Ze bekritiseert de "diepgewortelde vrouwenhaat en het seksisme" dat de viering van het WK verstoorde. "Op het grootste podium, waar je feest zou moeten vieren, is Jenni aangerand door deze kerel. Er was nog een ander beeld waarbij Rubiales bij het laatste fluitsignaal naar zijn kruis greep. Wat voor omgekeerder wereld leven we in?" Ze verwijst ook naar de protesten die sommige speelster eerder hebben geuit waarna ze uit de selectie zijn geweerd.

HLN schrijft verder:

Om het allemaal nog wat erger te maken, dook er inmiddels ook een belastende video op van trainer Jorge Vilda. Tijdens de WK-finale is te zien hoe de Spaanse bondscoach een borst van een van zijn assistenten vastpakt. Vilda lag sowieso al onder vuur nadat in de aanloop naar het toernooi 15 speelsters -waaronder Hermoso - afhaakten uit onvrede over diens kleedkamer- en selectiebeleid. De Spaanse voetbalbond weigerde die vraag en bleef ook pal achter zijn bondscoach staan.