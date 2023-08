Woede nadat voorzitter Spaanse voetbalbond WK-winnares op haar mond zoent

Later kwam de voetballer daar weer enigszins op terug en sprak ze van “een natuurlijk gebaar van genegenheid”. “De voorzitter en ik hebben een goede relatie, en zijn gedrag jegens ons allen is uitstekend geweest.”

Op sociale media is verontwaardigd gereageerd op de kus, schrijft The Guardian. De Spaanse minister van Gelijkheid Irene Montero noemde de kus “een vorm van seksueel geweld waar vrouwen dagelijks onder te lijden hebben en die tot nu toe onzichtbaar is geweest”. Ook de chef sport van de vooraanstaande krant El País, Nadia Tronchoni, spreekt van “agressie”. De linkse coalitie Sumar roept Rubiales op om op te stappen.