Spaanse premier Sánchez niet onder de indruk van Trump: 'Altijd dezelfde zakkenvullers'

De Spaanse premier Pedro Sánchez is totaal niet onder de indruk van het dreigement van Donald Trump om alle handel met Spanje stop te zetten. Aanleiding voor die bedreiging is de Spaanse weigering om de VS toe te staan Spaanse militaire bases te gebruiken voor aanvallen op Iran. Sánchez vatte zijn positie samen in drie simpele woorden die zelfs Trump moet kunnen begrijpen: "Nee tegen oorlog."

Sánchez maakte duidelijk dat Spanje zich niet zal laten intimideren. Zijn land weigert medeplichtig te zijn aan "iets wat slecht is voor de wereld en in strijd met onze waarden en belangen, ook niet uit angst voor represailles." Hij trok daarbij een historische parallel met de illegale invasie van Irak in 2003, onder leiding van toenmalig president George W. Bush, die in zijn ogen leidde tot de grootste golf van onveiligheid in Europa sinds de val van de Berlijnse Muur. Hij haalde ook scherp uit naar leiders die oorlog gebruiken als rookgordijn voor hun eigen falen en om "de zakken te vullen van een select groepje, altijd dezelfden."