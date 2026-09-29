Spaanse demonstranten boeken winst op roofkapitalisten, overheid gaat huurders beter beschermen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • Bewaren

Het Madrileense massaprotest tegen roofkapitalisme op de woningmarkt, heeft zijn vruchten afgeworpen. Nadat tienduizenden Spanjaarden in de hoofdstad, en ook in andere Spaanse steden, de straat opgingen nadat de 87-jarige Maricarmen uit haar door een investeringsfonds opgekochte woning werd gezet. De Spaanse regering is overstag gegaan en heeft een serie maatregelen doorgevoerd die Spaanse huurders moet beschermen.

De protesten ontstonden toen Maricarmen uit het huis werd gezet waar ze meer dan 70 jaar had gewoond. Dat gebeurde nadat haar huur met 230 procent was gestegen als gevolg van de jacht op woekerwinsten, en de vrouw op leeftijd die niet meer kon betalen. Dagenlang trokken Spanjaarden de straten op in solidariteit met Maricarmen en uit woede tegen de Spaanse overheid. In Madrid ontstond een tentenkamp van demonstranten die gestaag uitdijde en nog altijd overeind staat. De eerste handreiking volgde snel, namelijk dat Maricarmen terug naar huis mocht. De regering van Pedro Sánchez probeert de schade nu verder te beperken.

Om te beginnen is er per direct een verbod op huisuitzettingen doorgevoerd. Dit geldt tot in elk geval 2030. Ook worden er strengere regels ingevoerd voor kortetermijnverhuur zodat huurders meer rechten krijgen. Bestaande huurcontracten worden voor twee jaar verlengd om de acute onzekerheid bij veel huurders weg te nemen.

Vermoedelijk zijn de maatregelen niet genoeg om de demonstranten per direct huiswaarts te sturen, daarvoor is de Spaanse woningcrisis te diep geworteld. Spanje kent een zeer lage voorraad sociale huurwoningen en ook krijgen huisjesmelkers nog altijd ruim baan om panden op te kopen. De afgelopen jaren komen Spanjaarden vaker in het geweer tegen toeristen en expats die al dan niet via investeringsmaatschappijen de Spaanse woningvoorraad opkopen. Verhuurders als AirBnB zorgen er daarnaast voor dat prijzen voor Spaanse consumenten in gebieden waar veel toeristen worden gestald, nauwelijks nog op te brengen zijn. Diverse activisten hebben ook al laten weten dat ze niet van plan zijn het tentenkamp in Madrid direct weer af te breken.

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