Klimaatverwoester Tata Steel dreigt eeuwig subsidie-infuus te krijgen, met dank aan de VVD Actueel Vandaag

Tata Steel is een bodemloze put. Uit een analyse die is gepubliceerd in economenvakblad ESB blijkt dat er nog veel meer geld naar het bedrijf zal gaan dan de overheid nu al heeft aangekondigd.

Bovenop de 2 miljard staatssteun die VVD’er Sophie Hermans (de vorige minister van Klimaat en Groene Groei) eerder overeenkwam, zal er tot zeker 2040 elk jaar nog eens €375 tot €580 miljoen aan belastinggeld naar Tata Steel moeten worden overgemaakt.

Deskundigen spreken van een “subsidiefuik”, waar de overheid dreigt in te zwemmen. De hardwerkende Nederlander mag opdraaien voor de energietransitie bij Tata, terwijl de aandeelhouders van het bedrijf de winsten opstrijken.

Om de miljardensubsidies voor Tata aan te kaarten, hebben 117 wetenschappers een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, meldt de Volkskrant.

“Behalve veel geld kost het ook ruimte, duurzame energie en hoogopgeleid personeel om de staalfabriek overeind te houden. Ook legt het een groot beslag op het stroomnet. Het redden van ‘een bedrijf met onduidelijk toekomstperspectief’ gaat zo uiteindelijk ten koste van groei en verduurzamingsplannen van andere bedrijven, schrijven de economen.”

Geen Nederlands bedrijf stoot zoveel broeikasgassen uit als Tata Steel. De staalproducent is goed voor 7,6 procent van de totale Nederlandse broeikasgasuitstoot. Tata Steel misbruikt die positie, stellen onderzoekers van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO):

“Zonder verduurzaming van het bedrijf moet de rest van Nederland compenseren met onevenredig zware maatregelen. Die positie geeft Tata Steel macht boven de overheid aan de onderhandelingstafel.”

Het alternatief is volgens SOMO dat Tata zich gewoon aan de klimaatafspraken gaat houden die voor alle Europese bedrijven gelden. Onder het Europese emissiehandelssysteem moet de uitstoot sowieso naar beneden, ook zonder maatwerkafspraken en subsidies.

“Vanaf 2031 verdwijnt 78 procent van de gratis emissierechten, vanaf 2034 helemaal. De kosten van fossiele staalproductie stijgen dan zodanig dat verduurzaming economisch rationeel wordt.”