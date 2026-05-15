Solidariteitsbijeenkomst vluchtelingen IJsselstein afgelast na intimidatie en ontmaskering nep-journalist Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 201 keer bekeken • Bewaren

Een bijeenkomst van de werkgroep 'Warm Welkom IJsselstein' die zaterdag zou plaatsvinden is afgelast onder druk van dreiging en intimidatie door vluchtelingenhaters. De bijeenkomst waar zo'n honderd bezoekers werden verwacht en sprekers en een band zouden optreden was bedoeld om te pleiten voor "menswaardige opvang". In IJsselstein vonden de afgelopen tijd agressieve protestacties uit ultrarechtse hoek plaats. Die kwamen af op het plan om in de gemeente gedurende een half jaar enkele tientallen asielzoekers op te vangen. Het gemeentehuis en plaatselijk theater werden vernield door georganiseerde raddraaiers. De gealarmeerde politieagenten zagen zich genoodzaakt terug te trekken onder dreiging van geweld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten sprak van "terreur".

Nu moet de vreedzame manifestatie afgelast worden omdat de organisatoren de veiligheid van de bezoekers onvoldoende kunnen garanderen, meldt RTV Utrecht. Zo werd de organisator benaderd door iemand die zich voordeed als journalist van een lokale omroep.

"Dat gesprek leek heel geloofwaardig", zegt ze. Later bleek dat het niet om een echte journalist ging en dat zij op deze manier informatie los wilde peuteren over de geplande bijeenkomst. Kort daarna verscheen een oproep voor een tegendemonstratie, op dezelfde tijd en locatie als de geplande bijeenkomst. De organisatie vermoedt dat informatie uit dit gesprek daarvoor is gebruikt.

Een ander werkgroeplid werd geïntimideerd met dreigementen dat ook de verenigingen waarbij hij betrokken is, zoals een sportclub en een kerk, benaderd zouden worden om hem te belasteren.

Sprekers en een band die zouden optreden, trokken zich terug uit zorgen over de veiligheid. "Ze zagen het niet zitten om te spreken terwijl er op korte afstand een boze tegenmenigte zou staan", zegt Brauner. "Dat was ook niet de setting die wij voor ogen hadden." Het voelde volgens haar alsof er de afgelopen dagen doelgericht acties werden uitgevoerd om hen de mond te snoeren. De gemeente IJsselstein wilde er wel voor zorgen dat beide groepen veilig zouden kunnen demonstreren, maar de werkgroep zag het zelf niet meer zitten.

Eerder werd al duidelijk dat de in Frankrijk verboden internationals extreemrechtse organisatie Identitair Verzet achter het aanwakkeren van de protesten zit. De club bestaat uit neo-nazi's. In 2016 veroorzaakten ze bijvoorbeeld onrust door tijdens de officiële Dodenherdenking in Leiden een krans te leggen met daarop een slogan van de nazi's.

Meer over: ijsselstein , azc , extreemrechts , solidariteit , vluchtelingen , actueel