Anti-azc terreur treft IJsselstein, stadhuis en theater vernield

Explosies die doen denken aan bominslagen, vernielingen op grote schaal, een hakenkruis, de burgemeester die voor hoer wordt uitgemaakt... Geradicaliseerde actievoerders tegen de opvang van vluchtelingen hebben zaterdagnacht toegeslagen in IJsselstein. Het gemeentehuis en het Fulcotheater werden vernield. De politiek reageert geschokt. "Publieke gebouwen zijn doelwit geworden van vandalisme en geweld. Dat is onacceptabel en het past ook niet bij onze stad", reageert de voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad. Helma Boterman van Lokale Democraten IJsselstein (LDIJ) laat zich in het AD geschokt uit: "Eerst dacht ik nog dat er misschien iemand jarig was. Maar toen ik een soort van bominslagen hoorde, dacht ik direct: dit heeft met het azc te maken. Wij zijn zeer geschrokken door de explosie van haat die afgelopen nacht heeft plaatsgevonden.’"

De stad met ruim 33.000 inwoners was deze week al eerder het toneel van intimiderende protesten. De georganiseede relschoppers trekken naar IJsselstein omdat deze gemeente gedurende zo'n honderd vluchtelingen tijdelijk gaat opvangen, voor de duur van een half jaar.

Ook burgemeester Sharon Dijksma van buurgemeente Utrecht, tevens voorzitter van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zegt zich zorgen te maken over de ‘nieuwe daad van agressie’ in IJsselstein. „Het debat over asiel en migratie is steeds verder aan het ontsporen”, stelt ze. „Daarbij schuwen sommigen de inzet van geweld niet om een politiek standpunt af te dwingen en bestuurders te intimideren. Daarom moet er een enorme streep in het zand worden getrokken en wel nu. Geweld, agressie en intimidatie passen niet in een democratische rechtsstaat en moeten hard worden aangepakt.”

Tegenover het geweld en vandalisme staat de werkgroep 'Warm Welkom IJsselstein' die juist de stille meerderheid wil mobiliseren tegen de haat. "Er bestaan meerdere geluiden in de samenleving, ook in IJsselstein," aluds de oprichtster. Uit een enquête bleek dat een krappe meerderheid van de inwoners er voorstander van is dat gemeenten door de rijksoverheid verplicht worden mee te werken aan de noodzakelijke opvang van vluchtelingen. Maar daarmee is het pleit nog niet beslecht. In de kwestie speelt mee dat een deel van de tegenstanders niet tegen de opvang van vluchtelingen is maar wel tegen de gekozen locatie omdat die nu gebruikt wordt door de plaatselijke voetbalvereniging.

De woordvoerder van Warm Welkom verklaart aan RTV Utrecht te hopen dat er ook voor haar standpunt respect is: "Ik begrijp namelijk ook dat mensen liever zouden hebben dat hun voetbalveld een voetbalveld blijft. Maar ik denk ook: liever een halfjaar geen veld, dan dat je op de vlucht bent."

Op sociale media wordt een link gelegd tussen het buitensporige geweld in IJsselstein en dat in Loosdrecht. In die laatste plaats besloot het bestuur te zwichten voor terreur en het plan voor de opvang van vluchtelingen te herzien.

Han van der Horst merkte daar in een opinie over op:

We kunnen de komende maanden meer geweld verwachten rond de komst van asielzoekers. En méér gemeentebestuurders met knikkende knieën en begrip voor de echte zorgen van zoveel burgers. Dat zijn de toekijkers, de afwachters, de wegkijkers. En in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af van parlementariërs, die heus hun afkeer zullen betuigen van de "afschuwelijke" aanvallen op de politie maar ondertussen bijdragen aan het klimaat waarin het extreemrechtse tuig gedijt, groeit en bloeit. Tot de democratie in elkaar zakt. Dan heb je haar niet gauw weer terug. Stak in Loosdrecht burgemeester Mark Verheijen de lont aan?

