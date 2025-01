Socialistische premier Spanje wil aasgieren van buiten de EU weren van woningmarkt

De afgelopen tien jaar steeg de gemiddelde prijs voor een woning in Spanje met 48 procent. Volgens Sánchez heeft dat ertoe geleid dat landen als Spanje vervallen in een gemeenschap verdeeld in twee klassen: rijke huisbazen en arme huurders. Hij wees erop dat alleen al in 2023 27.000 huizen en appartementen in Spanje werden verkocht aan personen en bedrijven van buiten de EU, bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten: “En dat deden ze niet om erin te wonen, ze deden het niet zodat hun families een plek hadden om te wonen, ze deden het om te speculeren, om er geld mee te verdienen, wat wij – in de context van het tekort waarin we ons bevinden – uiteraard niet kunnen toestaan.”