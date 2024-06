Barcelona gaat appartementverhuur aan toeristen verbieden om woningcrisis aan te pakken

Barcelona gaat de verhuur van appartementen aan vakantiegangers verbieden om zo het nijpende woningtekort in de Spaanse stad tegen te gaan. Dat heeft burgemeester Jaume Collboni vrijdag gezegd. Op dit moment zijn er ongeveer 10.000 appartementen die te huur zijn voor toeristen. Het verbod moet in 2028 ingaan.

Vanaf dat moment zal Barcelona dan geen vergunningen meer verstrekken of verlengen om appartementen te mogen verhuren aan vakantiegangers. Collboni zegt dat door die verhuur aan toeristen de huurprijzen in Barcelona hard zijn gestegen en dat vooral jongeren en mensen met lagere inkomens daardoor amper aan een woning komen in de stad, waardoor ze noodgedwongen elders op zoek naar een huis moeten.