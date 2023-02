Sociale huurwoningen zijn tegen belachelijke dumpprijzen aan buitenlandse beleggers verkocht Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1114 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

© cc-foto: BZ / Kick Smeets

Het huidige grote tekort aan betaalbare huurwoningen, vooral in de categorie sociale huurwoningen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar ligt bewust VVD beleid aan ten grondslag. Met medeweten van de coalitiepartijen in de tweede en derde Rutte kabinetten.

VVD minister Blok van het ministerie waar tijdens Rutte 2 Volkshuisvesting onder viel gaf in een interview in het FD van 6 okt 2017 vol trots aan “Ik ben de eerste VVD’er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen”.

Als deze uitlating van een VVD minister uit 2017 wordt afgezet tegen de actuele problemen op de woningmarkt, waar de huidige minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Hugo de Jonge tegenaan loopt, dan past voor alle coalitiepartijen die ook deel uitmaakten van voornoemde Rutte kabinetten slechts schaamte.

Schaamte tegenover hun kiezers die in 2023 te hoop lopen tegen een extreem tekort aan betaalbare woningen. Niet alleen aan sociale huurwoningen, die buiten de uitverkoop van een groot deel van de sociale woningvoorraad vielen, maar ook een groot tekort aan betaalbare woningen in de vrije huursector.

Want in al zijn wijsheid had minister Blok destijds bedacht dat sociale woningen uitsluitend aan buitenlandse beleggers mochten worden verkocht. Niet aan particulieren. Beleggers die vanzelfsprekend stonden te popelen om sociale woningen te liberaliseren door ze slim uit de sociale huursector te halen en ze op de vrije markt met hoge huren te gaan aanbieden. Om ze in een later stadium desgewenst met hoge winsten weer te kunnen doorverkopen.

De uitkomsten van dit proces zien burgers die dringend een betaalbare woning willen hebben terug in de huidige situatie op de woningmarkt. Een markt waar vraag en aanbod totaal uit balans zijn.

Om de dumpprijzen te illustreren geef ik u het volgende voorbeeld. Een voorraad van 5500 sociale huurwoningen werd voor een bedrag van 570 miljoen euro onder Blok verkocht aan een buitenlandse belegger. Dat is per sociale woning een prijs van ruim 10.000 euro. Ook andere transacties kwamen op een feitelijk bedrag uit van rond de 10.000 euro. De “papieren” verkoopnorm was 70% van de WOZ waarde.

Met een gegarandeerde huur van vaste huurders hoef je geen rekenwonder te zijn om vast te stellen dat je letterlijk Nederlandse “waarde objecten” gewoon hebt weggegeven aan het buitenland.

Het debat in de Tweede Kamer over de woningmarkt deze week was voor burgers die nu of in de komende jaren een betaalbare woning willen betrekken niet hoopvol. De markt zit totaal op slot vanwege een dozijn aan kritische factoren waarvoor niet snel oplossingen voor voorhanden zijn. Zoals bouwkosten, inflatie, bestemmingsplannen, grondprijzen, tekort aan bouwvakkers etc. Het optimisme van Hugo de Jonge bij deze ministerspost is dan ook echt noodzakelijk om de moed er alsnog nog een beetje in te kunnen houden.

Voor de strategische fout van de oud VVD minister Blok, die trots was dat hij het ministerie waar volkshuisvesting onder viel had laten verdwijnen, mogen alle woningzoekenden die betaalbare (sociale ) huurwoningen nodig hebben nog jaren bloeden. Dit was volstrekt niet nodig geweest.