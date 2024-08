Slowakije zet klassieke thriller 'De Dag van de Jakhals' op zwarte lijst van gevaarlijke boeken

Maar er staan ook titels op als bijvoorbeeld de werken van Slavoj Žižek, de Sloveense rockster-filosoof die een belangrijke bron van inspiratie is voor linkse mensen. The Slovak Spectator meldt dat ook De Dag van de Jakhals van de Britse thrillerauteur Frederick Forsyth. Dit felrealistische boek handelt over een aanslag die in de jaren zestig werd gepleegd op de Franse president Charles de Gaulle. De moordpoging werd uitgevoerd door de extreemrechtse organisatie OAS, die bekend staat als de bloedigste terreurgroep die ooit in Europa actief was. De Dag van de Jakhals werd in 1973 ook met veel succes verfilmd.