Populistische regering Slowakije schaft publieke omroep af

De regering van de populistische en pro-Russische premier Robert Fico, die in september een progressieve anti-corruptiekandidaat versloeg, schaft de onafhankelijke publieke omroep van Slowakije af. In plaats daarvan komt een staatsomroep die door de regering goedgekeurde programma's brengt. Volgens de ultranationalistische minister van Cultuur Martina Simkovicova is de berichtgeving van de publieke omroep RTVS "te mainstream". Simkovicova werkte voorheen zelf bij een zender die Russische propaganda en desinformatie over corona verspreidde.

De nieuwe omrpep wordt onder meer verplicht zowel op radio en televisie elke dag het volkslied uit te zenden. Oppositiegroepen willen de hulp van de Europese Unie inroepen omdat de maatregel in strijd is met Europese wetgeving die de onafhankelijkheid

Duizenden Slowaken zijn in de hoofdstad Bratislava de staat opgegaan uit protest tegen de plannen. Ook journalisten, oppositiepartijen en de Europese Unie zijn bezorgd. De koepelorganisatie van Europese omroepen, EBU, waarschuwde al voor „staatsgecontroleerde media”. Ook elders in Europa staan publieke omroepen onder druk van uiterst rechtse partijen. Toen de ultra-conservatieve PiS-partij in Polen aan de macht was, vormde die omroep TVP om tot spreekbuis van de regering. In buurland Hongarije heeft Viktor Orbán de media ook in zijn greep.