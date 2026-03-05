Slijmbal Rutte op extreemrechtse Amerikaanse zender: NAVO is er om VS de baas te laten spelen in de wereld Actueel 05-03-2026 • leestijd 2 minuten • 2580 keer bekeken • Bewaren

NAVO-baas Mark Rutte kan niet stoppen met kwispelend achter "daddy" Donald Trump aan te lopen. Na eerder al op het MAGA-propagandakanaal Fox News alle Iran-leugens van Trump te herhalen, schoof hij nu aan bij de extreemrechtse zender Newsmax. Een zender die zo lang de leugen bleef volhouden dat Trump de verkiezingen van 2020 had gewonnen en dat daarbij door Democraten was gefraudeerd met stemcomputers, dat het vorig jaar werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 67 miljoen dollar.

Die zender dus. Tijdens een interview liet Rutte in vloeiend steenkolenengels zien dat hij een wel zeer bijzondere opvatting heeft van wat de NAVO is en waarvoor die is opgericht. Volgens Rutte is de NAVO er onder meer voor om "de VS zijn macht te laten uitoefenen op het wereldtoneel" en om de "Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran" te steunen. Let wel: Israël is géén lid van de NAVO.

De NAVO werd in 1949 opgericht met destijds als doel de westerse landen te beschermen tegen eventuele agressie van de toenmalige Sovjet-Unie. Dat doel verschoof na de uiteenvalling van de Sovjet-Unie tot het garanderen van de vrijheid en veiligheid van de NAVO-lidstaten "met politieke en militaire middelen". Daaronder valt bijvoorbeeld het bekende artikel 5 dat zegt dat een aanval op één lidstaat door alle lidstaten zal worden beantwoord. Dit is slechts een keer gebeurd: nadat terroristen op 11 september 2001 aanslagen uitvoerden op de VS. Desondanks houdt Trump vol dat de NAVO nog nooit iets voor de VS gedaan heeft.

Waar de NAVO níet voor is opgericht, is om het losgeslagen fascistische Trump-regime zijn gang te laten gaan op het wereldtoneel en al helemaal niet om oorlogen van niet-lidstaat Israël te faciliteren. Mark Rutte zou als hoogste baas van de NAVO beter moeten weten.