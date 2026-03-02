NAVO-baas Rutte toont zich weer een onverbeterlijke Trump-slijmbal

Te gast bij MAGA-propagandakanaal Fox News liet NAVO-baas Mark Rutte zien dat hij nog altijd volledig achter "daddy" Donald Trump staat. Dat deed hij in zulke kwijlerige termen dat het moeilijk is er niet minstens een klein beetje onpasselijk van te worden. "The commander in chief [een term voor de Amerikaanse president die alleen binnen de VS zelf geldt, red.], the leader of the free world, president Donald J. Trump", slijmde Rutte die in een adem door zei volledig achter de aanval te staan. Daarbij echode Rutte de leugen dat Iran op het punt stond een kernwapen te produceren.