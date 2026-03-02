NAVO-baas Rutte toont zich weer een onverbeterlijke Trump-slijmbal

Te gast bij MAGA-propagandakanaal Fox News liet NAVO-baas Mark Rutte zien dat hij nog altijd volledig achter "daddy" Donald Trump staat. Dat deed hij in zulke kwijlerige termen dat het moeilijk is er niet minstens een klein beetje onpasselijk van te worden. "The commander in chief [een term voor de Amerikaanse president die alleen binnen de VS zelf geldt, red.], the leader of the free world, president Donald J. Trump", slijmde Rutte die in een adem door zei volledig achter de aanval te staan. Daarbij echode Rutte de leugen dat Iran op het punt stond een kernwapen te produceren.
Rutte zei ook dat hij de afgelopen dagen met "alle belangrijke" Europese leiders heeft gesproken, die volgens de VVD'er allemaal achter de VS en Israël staan. Blijkbaar valt de Spaanse premier Sánchez niet onder belangrijk volgens Rutte. De Spanjaard maakte maandag bekend dat zijn land niet toestaat dat de Amerikanen Spaanse militaire bases gebruiken om de volgens internationaal recht illegale aanvallen op Iran uit te voeren.
De Britse premier Starmer, ook vermoedelijk niet belangrijk voor Rutte, heeft weliswaar de Amerikanen toegang gegeven tot militaire bases, maar weigert verdere militaire steun. "Ik sta niet toe dat onze militairen zich schuldig maken aan onwettige acties, en ik zal ze daar ook niet toe aanzetten. Dat is niet wat ze verwachten en verdienen. Ze hebben recht op beter," aldus Starmer.
Meer over:actueel, mark rutte, donald trump, oorlog in iran
