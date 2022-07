Sjoemel-VVD'er Neelie Kroes lobbyde in het geniep bij kabinet namens Uber

12 jul. 2022 - 9:44

@badgast Laat even duidelijk zijn dat ik het ook niet normaal vind wat Mevr Kroes heeft gedaan. Het is natuurlijk wel zo dat zij hier niet de enige in is. Haar pensioen korten/ afpakken is een optie. Het zou vooral reputatieschade betekenen. Maar Neelie is ondertussen zowat 104, gevuld tot aan het dak met geld. Ik moest gisteren wel lachen om Mevr Kaag. “ we gaan samen een stukje armer worden” Wat een trut! Hoe dom kan je wezen als minister met een salaris van 2 ton. We worden even door de koningin op de troon toegesproken alsof we een stelletje kleuters zijn ipv van slachtoffers( misschien wat overdreven) van 20 jaar desastreus beleid van verdeel( maak armer en afhankelijker) en heers. Haar baan zegt al genoeg. De eerste de beste assistent- accountant heeft meer verstand van haar werk dan zijzelf. Baantjes toeschuiven en macht behouden. Hoe triest kan het zijn.